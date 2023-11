TP.Thủ Đức tổng kiểm tra nồng độ cồn 24/24

Buổi lễ ra quân ngày 14.11 do Công an TP.Thủ Đức chủ trì, phối hợp các đội CSGT: Cát Lái, Bình Triệu, Rạch Chiếc, Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) tổng kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác trên địa bàn toàn TP.Thủ Đức.

Vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn tông tử vong nữ sinh 18 tuổi và nhiều người khác bị thương trên đường Nguyễn Văn Tăng (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) ngày 12.11 TRẦN DUY KHÁNH

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên các tuyến đường do Công an TP.Thủ Đức quản lý, xảy ra 132 vụ tai nạn giao thông, làm chết 61 người, bị thương 86 người, trong đó có 43 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Còn riêng trong tháng 10.2023, trên địa bàn TP.Thủ Đức xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, lập 6.551 biên bản vi phạm hành chính về chuyên đề nồng độ cồn, xử phạt 3.261 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 18 tỉ đồng.

Ngày 12.11, sau khi dùng rượu bia tại một chung cư trên đường Nguyễn Xiển (TP.Thủ Đức), Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ Q.8) lái ô tô biển số TP.HCM chở 4 người bạn ra về. Khoảng 16 giờ, khi ô tô chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng (hướng đi ngã tư Thủ Đức) đoạn qua địa bàn P.Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức) thì tông liên hoàn vào 2 ô tô chạy chiều ngược lại và 3 xe máy. Ô tô do ông Phạm Cao Trí điều khiển tiếp tục lao lên vỉa hè, tông sập tường rào nhà dân ven đường rồi mới dừng lại. Sau khi gây tai nạn, Trí cùng nhóm bạn mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt, giao công an. Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đến 19 giờ (12.11), chị Trần Thị Yến Nh. (18 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức - sinh viên) tử vong. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng, nằm la liệt trên đường và vỉa hè. Hàng rào nhà dân bị tông sập. Ông Trí được cơ quan chức năng đưa đi xét nghiệm máu, kết quả nồng độ cồn trong máu là 188,8 mg/100 ml máu. Chiều 13.11, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Cao Trí để điều tra về hành vi vi phạm luật Giao thông đường bộ dẫn đến chết người. Các quyết định và lệnh đã được viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Việc người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông để lại hậu quả nặng nề. Trong đó, vụ tai nạn xảy ra ngày 12.11 là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tài xế say xỉn lái ô tô tông tử vong nữ sinh 18 tuổi và làm nhiều người khác bị thương.

Đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát 24/24 khắp các tuyến đường trên địa bàn TP.Thủ Đức và kéo dài đến hết ngày 31.12.

Sau lễ ra quân, Thanh Niên ghi nhận một tổ công tác gồm CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức phối hợp Thanh tra giao thông, Công an P.Trường Thọ kiểm soát nồng độ cồn, chất kích thích đối với các tài xế xe khách, xe đầu kéo trên đường số 2, tuyến đường huyết mạch vào cảng Trường Thọ.

Qua kiểm tra 34 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp là nam lơ xe nghi dương tính với ma túy. Theo lý giải của anh này thì do anh vừa sử dụng thuốc tây. Lực lượng chức năng sau đó đưa người này về phường và tiếp tục kiểm tra chuyên sâu.

Dưới đây là hình ảnh Thanh Niên ghi nhận:

Lực lượng chức năng kiểm tra xe đầu kéo và xe khách lưu thông trên đường số 2, P.Trường Thọ vào sáng 14.11 TRẦN DUY KHÁNH

Việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông TRẦN DUY KHÁNH

Nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày TRẦN DUY KHÁNH

Sau kiểm tra nồng độ cồn, các tài xế được đưa đi kiểm tra ma túy TRẦN DUY KHÁNH