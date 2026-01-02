Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tài xế taxi bị hành khách tấn công khi tranh luận về kinh nghiệm lái xe

Hữu Tú
02/01/2026 16:30 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp làm rõ vụ tài xế taxi bị hành khách tấn công khi đang lái xe. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc tranh luận về kinh nghiệm lái xe.

Ngày 2.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an xã Krông Pắk xác minh vụ tài xế taxi là anh T.N.T bị hành khách tấn công khi đang lái xe. 

Sau khi bị tấn công, tài xế T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Theo trình báo của anh T., xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc trao đổi về cách lái xe và kinh nghiệm lái xe, một hành khách đã tấn công anh.

Tranh luận về kinh nghiệm lái xe, tài xế taxi bị hành khách tấn công - Ảnh 1.

Tài xế taxi bị hành khách tấn công khi đang lái xe

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung một nam hành khách bất ngờ tấn công tài xế taxi. Vụ việc được cho là xảy ra tại đoạn qua xã Krông Pắk, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Pắk cũ).

Theo nội dung clip, tài xế taxi khi đó chở 2 người. Trong lúc xe đang di chuyển, nam hành khách ngồi phía sau bất ngờ kẹp cổ tài xế và dùng một vật nghi là đũa để tấn công.

Thời điểm này, dù người phụ nữ đi cùng van xin, khóc lóc nhưng nam hành khách vẫn không dừng lại, tiếp tục tấn công tài xế taxi.

Sau đó, vì hoảng loạn, tài xế taxi đã giảm tốc độ, rồi tháo chạy khỏi xe. Lúc này, nam hành khách ngồi lên ghế lái để dừng xe lại.

TP.HCM: Đòi phí vệ sinh, tài xế taxi bị nhóm khách hành hung, đập phá xe

Chỉ vì yêu cầu hành khách hỗ trợ chi phí vệ sinh sau khi bị nôn ói trên xe, tài xế taxi công nghệ đã bị hành hung, đập phá xe ngay giữa đường.

