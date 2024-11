Tài xế taxi ở Đà Lạt xịt hơi cay vào mặt hành khách khai gì?

Ngày 20.11, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết tài xế taxi ở Đà Lạt xịt hơi cay vào mặt hành khách là N.Đ.Nh (29 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt) đã đến cơ quan công an trình diện sau 3 ngày "tránh mặt" và có những lời khai ban đầu.

Tài xế taxi N.Đ.Nh (áo đen bên trái) tại cơ quan Công an ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 16.11, tài xế taxi biển kiểm soát 61A - 455.41 sau khi chở khách từ một quán ốc về khách sạn trên đường Ngô Thì Sỹ (P.4, TP.Đà Lạt) thì xảy ra mâu thuẫn với khách đi xe, Nh. đã xịt hơi cay vào mặt 2 hành khách, khiến họ phải đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được tin, các cơ quan chức năng xác định được Nh. là tài xế xe taxi biển kiểm soát 61A - 455.41. Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết xe taxi này chưa đăng ký hoạt động kinh doanh taxi.

Xe taxi Nh. thuê để kinh doanh ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, Nh. thừa nhận việc dùng bình hơi cay xịt vào mặt hành khách. Theo Nh. hành vi trên xuất phát từ việc tranh cãi về giá tiền taxi và hành khách có những lời lẽ xúc phạm rồi thò tay vô cửa túm áo tài xế trước đó. Đối với bình xịt hơi cay, Nh. khai cách đây vài tháng có một hành khách bỏ quên trên xe nên cất để sử dụng.

Cơ quan chức năng kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 61A - 455.41 ẢNH: CTV

Với xe taxi biển kiểm soát 61A - 455.41, Nh. khai đã thuê lại của một người khác để kinh doanh taxi. Công an TP.Đà Lạt xác định chủ sở hữu xe này ở tỉnh Bình Dương. Chiếc xe đã được thuê, mua bán qua 4 người. Công an TP.Đà Lạt đang xác minh những người có liên quan chiếc xe trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an TP.Đà Lạt, từ lời khai của các bên liên quan, cơ quan chức năng xác định vụ việc có lỗi từ cả hai phía. Riêng hành vi của Nh. vi phạm khoản 3 điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Với hành vi này mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Mặt khác, cơ quan Công an cũng đang xác định thiệt hại về sức khỏe của 2 hành khách đi taxi để có hướng xử lý tiếp theo.