Tài xế taxi trả lại 240 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Hôm nay 27.2, anh Hoàng Quốc Việt (39 tuổi, ngụ Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) tài xế taxi phối hợp với Công an P.Lộc Sơn hoàn tất thủ tục trả lại 240 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của anh cách đây 7 ngày.

Anh Việt (ngoài cùng bên phải) bàn giao số tiền 240 triệu cho người chuyển nhầm ẢNH: KP

Theo trình báo của anh Hoàng Quốc Việt, anh hiện đang làm điều hành và kiêm tài xế tại taxi LaDo (chi nhánh TP.Bảo Lộc). Vào lúc 15 giờ 16 phút ngày 21.2 vừa qua, tài khoản của anh báo tin nhắn nhận số tiền 240 triệu đồng từ một số tài khoản khác, chủ tài khoản tên VU VAN LUAN, nhưng không có nội dung về việc chuyển tiền.

Sau khi nhận được số tiền lớn trên, xác định người khác chuyển khoản nhầm vào số tài khoản của mình không rõ mục đích, lo sợ đây là thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao nên anh Việt trình báo Công an P.Lộc Sơn.

Sau đó, Công an P.Lộc Sơn phối hợp với ngân hàng nhanh chóng xác minh chủ tài khoản chuyển nhầm vào tài khoản của anh Việt là anh V.V.L (37 tuổi, ngụ H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai), anh L. là một doanh nhân ở tỉnh Gia Lai. Công an P.Lộc Sơn mời anh L. đến trụ sở công an để làm thủ tục trả lại tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản anh Việt.