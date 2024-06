Tài xế tử vong bất thường trên ghế lái xe tải

Ngày 17.6, thông tin từ lãnh đạo UBND P.Thái Học (TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn, người dân phát hiện một tài xế xe tải tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, lãnh đạo UBND P.Thái Học nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc có người tử vong xảy ra trên đường tránh TP.Chí Linh (đoạn khu dân cư Miễu Sơn, P.Thái Học).

Nhiều người dân địa phương phát hiện tài xế tử vong trên xe tải C.T.V

Lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an, tổ bảo vệ dân phố xuống địa bàn, nơi xảy ra vụ việc để triển khai công tác bảo vệ hiện trường, đồng thời công an phường cũng báo cáo sự việc lên Công an TP.Chí Linh.

Nạn nhân được xác định là ông N.V.T (56 tuổi, trú tại P.Mạo Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Tại hiện trường, xe tải đỗ theo hướng Hải Dương đi Quảng Ninh, xe vẫn nổ máy, bật đèn xi nhan. Nạn nhân nằm bất tỉnh trên xe, hiện chưa xác định được nguyên nhân tử vong.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, người nhà nạn nhân T. nhận được thông báo vụ việc đã tới hiện trường. Người nhà cho biết, ông T. là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Mố người dân sống gần khu vực hiện trường thông tin thêm, sáng sớm họ đi làm đã thấy xe tải này nằm bên đường, xe vẫn nổ máy và bật đèn xi nhan. Họ nghĩ tài xế dừng đỗ nghỉ ngơi, không nghĩ là có người tử vong trên xe.

Công an TP.Chí Linh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.