Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tài xế xe buýt tại TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe

Hà Mai
Hà Mai
14/01/2026 15:09 GMT+7

Sự cố vừa xảy ra sáng nay (14.1) trên tuyến xe buýt số 85.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) vừa đưa thông tin: Lúc 6 giờ 31 phút sáng nay (14.1), xe buýt biển số 50E-208.91 hoạt động trên tuyến có trợ giá số 85 (Bến xe An Sương - Khu công nghiệp Nhị Xuân) do Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đảm nhận, khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa đã xảy ra sự cố đột xuất.

Tài xế xe buýt tại TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe- Ảnh 1.

Ảnh cắt từ camera theo dõi hành trình phương tiện

Trong quá trình điều khiển phương tiện, lái xe C.M.T (sinh năm 1984) bất ngờ bị đột quỵ. ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên phục vụ trên xe buýt đã nhanh trí tắt chìa khóa xe, phối hợp đưa lái xe đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, lái xe đã không qua khỏi và mất tại bệnh viện.

Do sự cố xảy ra đột ngột, xe buýt chỉ va quẹt nhẹ vào dải phân cách, không gây ảnh hưởng đến hành khách và người tham gia giao thông xung quanh.Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và đơn vị vận hành đã kịp thời phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức giải tỏa phương tiện theo đúng quy định.

Hồi cuối năm 2024, sự việc đau lòng tương tự cũng xảy ra tại TP.HCM, khi tài xế T.Q.V. (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm lái xe buýt tuyến số 24 (bến xe Miền Đông - huyện Hóc Môn) chạy trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh.

Khi xe đến giao lộ với đường Chu Văn An (phường 26) và đang dừng chờ đèn đỏ thì tài xế V. lên cơn co giật, sau đó bất tỉnh. Trước khi lên cơn co giật, tài xế đã cho xe dừng hẳn chờ đèn đỏ nên không xảy ra va chạm với người đi đường và đảm bảo an toàn cho hành khách.

Tin liên quan

Ngày mai, TP.HCM khởi công metro số 2 sau gần 16 năm chờ đợi

Ngày mai, TP.HCM khởi công metro số 2 sau gần 16 năm chờ đợi

Tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) được phê duyệt từ năm 2010, song do nhiều vướng mắc, tiến độ dự án liên tục bị lùi và dự kiến tới ngày mai (15.1) mới chính thức khởi công.

Khám phá thêm chủ đề

xe buýt xe buýt TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận