Tài xế xe buýt tại TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) vừa đưa thông tin: Lúc 6 giờ 31 phút sáng nay (14.1), xe buýt biển số 50E-208.91 hoạt động trên tuyến có trợ giá số 85 (Bến xe An Sương - Khu công nghiệp Nhị Xuân) do Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đảm nhận, khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa đã xảy ra sự cố đột xuất.

Ảnh cắt từ camera theo dõi hành trình phương tiện

Trong quá trình điều khiển phương tiện, lái xe C.M.T (sinh năm 1984) bất ngờ bị đột quỵ. ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên phục vụ trên xe buýt đã nhanh trí tắt chìa khóa xe, phối hợp đưa lái xe đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, lái xe đã không qua khỏi và mất tại bệnh viện.

Do sự cố xảy ra đột ngột, xe buýt chỉ va quẹt nhẹ vào dải phân cách, không gây ảnh hưởng đến hành khách và người tham gia giao thông xung quanh.Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và đơn vị vận hành đã kịp thời phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức giải tỏa phương tiện theo đúng quy định.

Hồi cuối năm 2024, sự việc đau lòng tương tự cũng xảy ra tại TP.HCM, khi tài xế T.Q.V. (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm lái xe buýt tuyến số 24 (bến xe Miền Đông - huyện Hóc Môn) chạy trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh.

Khi xe đến giao lộ với đường Chu Văn An (phường 26) và đang dừng chờ đèn đỏ thì tài xế V. lên cơn co giật, sau đó bất tỉnh. Trước khi lên cơn co giật, tài xế đã cho xe dừng hẳn chờ đèn đỏ nên không xảy ra va chạm với người đi đường và đảm bảo an toàn cho hành khách.