Cuộc giải cứu nghẹt thở trên cầu Thuận Phước

Ngày 19.11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhiều người đi đường hợp sức giải cứu một nam thanh niên định nhảy xuống sông Hàn từ cầu Thuận Phước (thành phố Đà Nẵng). Người phát hiện, lao đến giữ nam thanh niên lại chính là tài xế xe công nghệ vừa chở người này đến chân cầu. Nhờ sự cảnh giác và hành động kịp thời của anh cùng những người đi đường, một tình huống nguy hiểm đã được ngăn chặn.

Anh Đồng Viết Phi Vũ lao đến giữ nam thanh niên khi phát hiện người này trèo qua lan can cầu Thuận Phước ẢNH: P.V

Trong video, nam thanh niên mặc áo đen bất ngờ bỏ dép, trèo qua lan can cầu. Phát hiện sự việc, một tài xế ô tô lập tức dừng xe, lao đến giữ chặt áo người này và hô hoán hỗ trợ. Một phụ nữ đi đường đã nhanh chóng chạy đến ôm chân nam thanh niên. Nhiều người khác cũng dừng xe, cùng kéo người này trở lại phía trong lan can.

Người tài xế trong video là anh Đồng Viết Phi Vũ (38 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng). Anh Vũ cho biết, nam thanh niên được giải cứu chính là hành khách anh vừa chở trong chuyến xe sáng cùng ngày.

Khoảng 5 giờ 40, anh Vũ nhận cuốc xe từ khu vực cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước. Trên đường đi, nam hành khách quê Đồng Tháp bật khóc, tâm sự về những chuyện buồn liên quan đến bạn bè, gia đình. Thấy vậy, anh Vũ liên tục động viên, khuyên nhủ.

"Khi đến chân cầu, thanh niên nói không còn tiền, xin để lại điện thoại trả cước. Tôi bảo không có thì thôi, tôi không lấy đâu", anh Vũ kể.

Tài xế xe công nghệ âm thầm bám theo khách, kịp cứu người trên cầu Thuận Phước

Xuống xe, nam thanh niên tiếp tục đi bộ lên cầu, nói chỉ muốn tập thể dục. Tuy nhiên, những lời tâm sự trước đó khiến anh Vũ không khỏi lo lắng. Anh Vũ quyết định chạy xe chậm phía sau để quan sát, đồng thời báo cho nhân viên bảo vệ gần đó và gọi công an hỗ trợ.

Đến gần giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ bỏ dép, điện thoại rồi trèo qua lan can cầu Thuận Phước để nhảy xuống sông Hàn. Anh Vũ lập tức dừng xe, chạy đến cùng giữ người này lại.

"Tôi túm được áo thanh niên rồi hô hoán mọi người giúp đỡ. May mắn có một phụ nữ chạy đến ôm chân, sau đó nhiều người cùng hỗ trợ kéo người này vào trong", anh Vũ nhớ lại.

Người dân hợp sức đưa nam thanh niên trở lại phía trong lan can cầu Thuận Phước ẢNH: P.V

Sau khi giải cứu, anh Vũ tiếp tục chở nam thanh niên đến trụ sở Công an phường Hải Châu. Một cán bộ công an đi cùng để bảo đảm an toàn và liên hệ gia đình.

Vợ tự hào về chồng, chỉ mong có nhiều khách đặt xe

Đằng sau hành động kịp thời ấy là câu chuyện mưu sinh bình dị của một tài xế xe công nghệ thường xuyên chạy xe từ sáng sớm để kiếm thêm thu nhập.

Vợ anh Vũ cho biết thêm, sáng 19.11, chồng chị thức dậy từ khoảng 3 giờ để tranh thủ đón khách. Chị bất ngờ khi biết chính cuốc xe đầu ngày đã đưa anh vào một tình huống đặc biệt.

"Anh nói chạy xe giờ khuya dễ kiếm khách hơn ban ngày. Thật có duyên khi cuốc xe đó gặp anh. Nhờ nghe thanh niên tâm sự, anh mới nghi ngờ, bám theo xem có chuyện gì không. May mắn là cứu được một mạng người”, vợ anh Vũ chia sẻ.

Anh Đồng Viết Phi Vũ, tài xế kịp thời ngăn hành khách có ý định nhảy cầu Thuận Phước ẢNH: P.V

Gần 10 năm chung sống, vợ anh Vũ cho biết chồng chị là người hay quan tâm, giúp đỡ người khác, dù kinh tế gia đình còn nhiều lo toan.

"Nếu trong túi có 30.000 đồng để ăn sáng mà gặp người khó khăn hơn, anh sẵn sàng cho họ, còn mình nhịn cũng được. Miễn giúp được người khác là anh vui lắm", vợ anh Vũ kể thêm.

Đôi khi, chị cũng thấy chồng hơi bao đồng, bởi chuyện nhà còn chưa lo xong mà anh vẫn muốn giúp người ngoài. Nhưng chị hiểu đó là tính cách của anh và luôn trân trọng sự tử tế ấy.

Điều chị mong sau câu chuyện lần này không phải chồng được nhiều người biết đến hay khen ngợi, mà là anh có thêm khách đặt xe, kiếm đủ thu nhập chăm lo cho gia đình và con cái.

"Chỉ mong anh làm người tốt thì sau này sẽ gặp nhiều may mắn, có thêm nhiều khách đặt xe để lo cho gia đình. Tối về cho Bích Hoài (con gái anh Vũ) xem video, chắc chắn con sẽ tự hào về ba nó lắm", chị xúc động chia sẻ.