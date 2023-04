Tài xế xe container chiếm đoạt 12,75 tấn hạt điều trị giá 1,5 tỉ đồng

Ngày 19.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP.Đà Lạt thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Phương (45 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt), để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản là 12,75 tấn hạt điều trị giá 1,5 tỉ đồng.

Tài xế Trần Hoàng Phương CÔNG AN BÌNH PHƯỚC

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 14.3, ông Huỳnh Quốc Đạt (39 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) là Giám đốc Công ty TNHH HV (địa chỉ tại Q.Tân Bình, TP.HCM) phân công Trần Hoàng Phương lái xe đến kho Công ty TNHH SXTM Ngọc Tâm (xã Minh Hưng, H.Bù Đăng, Bình Phước) vận chuyển hạt điều về cảng Cát Lái, TP.HCM để xuất khẩu đi Thái Lan.

Phương sau đó lái xe đầu kéo BS 51C-609.81 đến kho Công ty TNHH SXTM Ngọc Tâm nhận 1 container chứa 25 tấn hạt điều nhân và vận chuyển đến cảng Cát Lái để làm thủ tục xuất khẩu. Ngày 24.3, phía đối tác nhận hàng tại Thái Lan phát hiện số lượng hạt điều nhân trong container không đủ số lượng như trong hợp đồng.

Công an thực nghiệm hiện trường tại khu vực liên quan vụ việc CÔNG AN BÌNH PHƯỚC

Nhận được thông tin từ phía đối tác, ông Đạt kiểm tra lịch sử hành trình xe chạy và liên hệ với Phương để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, Phương đã nghỉ việc từ ngày 20.3 và chặn các số điện thoại liên lạc.

Nghi ngờ Phương là người chiếm đoạt 12,75 tấn hạt điều nhân, ngày 2.4, ông Đạt tố giác hành vi trộm cắp tài sản đến Công an tỉnh Bình Phước, đồng thời giao nộp các tài liệu, dữ liệu điện tử và hóa đơn mua hàng đối với lô hàng 25 tấn hạt điều. Từ đó số hạt điều nhân bị chiếm đoạt được xác định là 12,75 tấn, trị giá 1,5 tỉ đồng.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã trích xuất camera và phát hiện lúc 17 giờ ngày 14.3, tại cây xăng số 6 (ấp 1, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú) có một xe đầu kéo, chở theo một thùng container màu đỏ đi vào khu vực nhà kho cây xăng.

Bước đầu, Phương đã khai với cơ quan công an, do thường xuyên được công ty giao nhiệm vụ xuống H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước lấy hạt điều nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt một phần số hạt điều của công ty.

Trước khi được giao đi nhận hàng ngày 14.3, Phương đã thuê một kho hàng tại ấp 1, xã Đồng Tiến. Đến ngày 14.3, khi chở container hạt điều về đến đoạn ấp 1, xã Đồng Tiến thì Phương đánh xe vào kho, sau đó thuê người dỡ một phần hạt điều nhân trên container xuống cất tại kho rồi tiếp tục đi về cảng Cát Lái.

Đến ngày 16.3, Phương thuê một xe tải xuống kho chở toàn bộ số hạt điều Phương lấy của công ty đem đi cất giấu và bán lấy tiền.

Vụ tài xế xe container chiếm đoạt tài sản 12,75 tấn hạt điều nhân đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.