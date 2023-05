Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người "thót tim", khi một xe máy điện chạy ẩu, sang đường không quan sát, suýt dẫn đến tai nạn kinh hoàng nếu tài xế xe container không xử lý kịp.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 13 giờ ngày 29.4.2023 trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, một xe container màu cam đang di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng từ Nghệ An về Thanh Hóa. Khi đến địa bàn phường Hải Châu, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một xe máy điện do nam sinh điều khiển đang sang đường ẩu, không chú ý quan sát.

Tài xế xe container đánh lái "thần sầu", tránh xe máy điện sang đường ẩu

Đáng nói, thời điểm xe máy điện sang đường, xe container đang chạy với tốc độ khoảng trên dưới 50 km/giờ và ở khoảng cách rất gần. Tuy nhiên, may mắn tài xế vẫn kịp phản ứng và đánh lái một cách "thần sầu", tránh được vụ tai nạn chết người.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước tình huống lái xe máy điện quá ẩu và xem thường luật của nam sinh.

Tình huống đánh lái "thần sầu" giúp tài xế xe container tránh được một vụ tai nạn chết người

Facebook Duong Le thảng thốt: "Tí thì nát người. Sang đường mà đi kiểu này thì có ngày không kịp hối hận". Tài khoản Trần Quang Trí bức xúc: "Thằng cháu lái xe máy điện này nó mù hay chán sống mà không biết nhường đường cho xe container đi qua rồi hãy quay đầu nhỉ?". Đi đứng kiểu đó sớm muộn gì cũng báo người khác thôi". Nick name Tinh Phan bày tỏ: "Sợ mấy ông xe máy điện này lắm. Em đi đường gặp suốt, bức xúc mà không làm gì được".

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng bày tỏ sự thán phục và tán dương trước tình huống xử lý nhanh và khéo léo của tài xế xe container. Facebook Hoàng Ngự Bình viết: "May cho tất cả. Tay lái vững quá". Tài khoản TA BA Dương đồng quan điểm: "Bác tài quá đỉnh". Người dùng Hưng Nguyễn: "Cảm ơn bác tài đã cứu một mạng người. Chúc bác may mắn, vạn dặm bình an".