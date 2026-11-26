Theo TheVerge, chỉ vài ngày sau khi Grand Theft Auto 6 (GTA 6) chính thức phát hành trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S, Take-Two Interactive, công ty mẹ của Rockstar Games, đã có động thái nhằm ngăn chặn những nỗ lực đưa trò chơi lên PC thông qua các dự án không chính thức.

Dự án mang tên Leonida xuất hiện trên GitHub vào ngày 21.11, sau khi dữ liệu phiên bản GTA 6 dành cho Xbox bị rò rỉ trên internet. Người đứng sau dự án là một lập trình viên 15 tuổi có biệt danh NotRexed.

Dự án Leonida nhằm đưa GTA 6 lên PC đã bị gỡ bỏ khỏi GitHub sau yêu cầu xử lý vi phạm bản quyền của Take-Two ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GITHUB

Khác với phương pháp sử dụng trình giả lập console, Leonida hướng đến việc biên dịch lại mã chương trình của GTA 6 trên Xbox để trò chơi có thể chạy trực tiếp trong môi trường Windows.

Dự án không trực tiếp phân phối các tệp dữ liệu của GTA 6 mà yêu cầu người dùng tự cung cấp. Tuy nhiên, Take-Two cho rằng cách thức hoạt động này vẫn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty.

Trong văn bản yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm bản quyền được GitHub công bố ngày 24.11, Take-Two cũng viện dẫn các điều khoản sử dụng của Rockstar Games, trong đó nghiêm cấm việc dịch ngược, biên dịch ngược và tạo ra các sản phẩm phái sinh trái phép từ trò chơi.

Động thái này khiến tổng cộng 3.007 kho mã nguồn trên GitHub bị gỡ bỏ, bao gồm dự án Leonida ban đầu và những bản sao được cộng đồng tạo ra trong quá trình phát triển.

Game thủ PC vẫn phải chờ đợi Rockstar Games

Bất chấp động thái cứng rắn của Take-Two, một số nhóm lập trình viên vẫn tiếp tục tìm cách đưa GTA 6 lên PC. Một số dự án đã có thể chạy được trò chơi, song tốc độ khung hình chỉ dao động từ 2 - 5 FPS và còn gặp nhiều lỗi đồ họa.

Trong khi đó, Rockstar Games vẫn chưa công bố thời điểm phát hành GTA 6 trên PC. Việc ưu tiên hệ máy console trước khi mở rộng sang PC vốn không phải là chiến lược xa lạ của hãng.

GTA 5 từng mất khoảng 19 tháng để đến tay người dùng PC kể từ khi phát hành trên PS3 và Xbox 360 vào tháng 9.2013. Tương tự, phiên bản PC của Red Dead Redemption 2 cũng xuất hiện hơn một năm sau khi trò chơi ra mắt trên console.

Với GTA 6, khoảng thời gian chờ đợi này vẫn là một dấu hỏi. Việc Take-Two mạnh tay xử lý các dự án do cộng đồng phát triển khiến những game thủ chưa sở hữu PS5 hoặc Xbox Series X/S khó có cơ hội trải nghiệm trò chơi trong tương lai gần, ít nhất cho đến khi Rockstar công bố kế hoạch phát hành trên PC.