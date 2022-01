Taliban tuyển lực lượng đánh bom tự sát cho đội đặc nhiệm

Trước khi giành lại quyền kiểm soát Afghanistan hồi năm ngoái, Taliban từng sử dụng các vụ đánh bom tự sát để tấn công các lực lượng nước ngoài và Afghanistan trong cuộc chiến 20 năm.

Giờ đây, đối diện với mối đe dọa an ninh lớn nhất là IS, Taliban muốn tập hợp lại các biệt đội đánh bom tự sát rải rác trên khắp đất nước thành một đơn vị thống nhất để bảo vệ an ninh, tờ Hindustan Times ngày 7.1 dẫn lời phó phát ngôn viên Bilal Karimi của Taliban cho biết.

“Lực lượng đặc nhiệm gồm những người mong muốn tử vì đạo sẽ được điều động cho các chiến dịch phức tạp và đặc biệt”, ông Karimi nói.





Theo lời người phát ngôn, Taliban đang xây dựng quân đội vững mạnh và có tổ chức nhằm củng cố phòng thủ trên cả nước và tại biên giới, trong đó những thành viên đánh bom tự sát đang trở thành một phần trong chiến lược.

Từ khi Taliban giành lại chính quyền, lực lượng này đã hứng chịu ít nhất 5 cuộc tấn công lớn từ nhánh của IS tại Afghanistan. Nhiều vụ trong số đó là đánh bom tự sát. Các tay súng IS đã thách thức thẩm quyền của Taliban, làm dấy lên lo ngại rằng Afghanistan có thể bị kéo vào một cuộc chiến tranh nữa.

Cuộc tấn công đẫm máu nhất của IS diễn ra vào ngày 26.8.2021 bên ngoài sân bay ở Kabul khi nhiều người đang tìm cách lên các chuyến bay sơ tán. Gần 200 người thiệt mạng trong vụ việc, gồm 13 binh sĩ Mỹ.