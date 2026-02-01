Sáng nay 1.2, Trường ĐH Thủy lợi tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ nhất (TLU JobFair 2026) tại khuôn viên trường, số 175 Tây Sơn (P.Kim Liên, Hà Nội). Sự kiện do nhà trường phối hợp với Báo Thanh Niên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội triển khai, hướng tới xây dựng không gian kết nối bền vững giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, TLU JobFair 2026 được thiết kế theo mô hình kết nối nhân lực theo chiều sâu, không chỉ dừng ở tuyển dụng ngắn hạn, Ngày hội việc làm còn chú trọng việc phát hiện sớm - kết nối - đồng hành - phát triển nguồn nhân lực trẻ. Dự kiến thu hút hơn 10.000 sinh viên Trường ĐH Thủy lợi và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, cùng hơn 1.000 học sinh THPT tham gia Open Day 2026.

Kết quả khảo sát nhanh gần 900 sinh viên cho thấy nhu cầu việc làm, thực tập và tư vấn nghề nghiệp đang ở mức rất cao. Trong đó, 39,2% sinh viên đăng ký tìm việc làm, 32% có nhu cầu tư vấn việc làm và 16,1% quan tâm đến tư vấn đào tạo, kỹ năng nghề nghiệp. Điều này cho thấy sự quan tâm và mong muốn được tiếp cận sớm môi trường doanh nghiệp, dự án thực tế và các chương trình đào tạo gắn với tuyển dụng trong bối cảnh kinh tế và KH-CN phát triển nhanh.

Tham dự TLU JobFair 2026, có 71 doanh nghiệp, trong đó khối doanh nghiệp kỹ thuật - xây dựng - hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn, với nhiều vị trí tuyển dụng ổn định, dài hạn. Đáng chú ý, nhiều đơn vị sẵn sàng tiếp nhận sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp thông qua các chương trình thực tập hưởng phụ cấp, đào tạo theo dự án, với mức thu nhập khởi điểm cạnh tranh và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Thông qua ngày hội, doanh nghiệp không chỉ tiếp cận sinh viên năm cuối mà còn có cơ hội gặp gỡ, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên từ các năm học sớm, từng bước xây dựng nguồn nhân lực kế cận phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

https://www.youtube.com/watch?v=91LXa-bwyIM

Trong khuôn khổ Ngày hội việc làm, còn diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH Thủy lợi với Báo Thanh Niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và nhiều doanh nghiệp; cùng chuỗi talkshow - hội thảo "Công nghệ - Kỹ thuật: Kết nối để bứt phá", tập trung phân tích xu hướng nghề nghiệp, đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, chia sẻ kỹ năng và chuẩn bị tâm thế cho người lao động trẻ.

Đáng chú ý, Trường ĐH Thủy lợi sẽ livestream các phiên talkshow trong khuôn khổ ngày hội. Báo Thanh Niên sẽ tiếp sóng trực tiếp trên các nền tảng gồm báo điện tử thanhnien.vn, YouTube, Fanpage và TikTok của Thanh Niên, giúp độc giả, sinh viên và doanh nghiệp quan tâm có thể theo dõi, tương tác và cập nhật thông tin kịp thời.