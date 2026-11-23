Sự kiện công bố nghiên cứu VISTA-2 diễn ra ngày 21.11 tại Viện Nghiên cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với sự chứng kiến của lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, các giáo sư, nhà khoa học từ Đại học Stanford, Công ty Công nghệ sinh học Riboscience, Mỹ và giáo sư, bác sĩ, bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

TS.BS Nguyễn Ngô Quang (hàng trước, bên phải), đại diện Bộ Y tế trao quyết định phê duyệt cho TS.BS-CK2 Phạm Xuân Dũng, Bệnh viện Tâm Anh tại lễ công bố nghiên cứu VISTA-2

VISTA-2 là nghiên cứu tiếp theo trong chương trình VISTA, sau VISTA-1 đánh giá thuốc trên người bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có.



Tại Hoa Kỳ, VISTA-2 được triển khai tại các trung tâm ung thư lớn như Trung tâm Ung thư Vanderbilt-Ingram, Johns Hopkins, University of Texas Southwestern và START Dallas Fort Worth. Đồng thời nghiên cứu cũng được thực hiện tại khoảng 20 trung tâm lớn ở Singapore, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Sự kiện công bố nghiên cứu mới của Tâm Anh không chỉ có ý nghĩa với các nhà khoa học, các bác sĩ điều trị và bệnh nhân ung thư gan Việt Nam mà còn là điểm sáng quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng của Việt Nam khi tiếp tục có thêm nghiên cứu quốc tế được thực hiện ở giai đoạn rất sớm - pha 2a.

Bên cạnh nghiên cứu VISTA-2, Bệnh viện Tâm Anh đầu tư đồng bộ thiết bị công nghệ cao giúp chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả ung thư gan cũng như các bệnh ung thư nói chung

TS.BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, đánh giá dự án VISTA-2 quan trọng vì đánh dấu sự thay đổi chiến lược trong hoạt động nghiên cứu khoa học của y tế Việt Nam. Trước đây, Việt Nam đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu nhưng chủ yếu với tư cách là một địa điểm trong nghiên cứu đa trung tâm, đa quốc gia. Vài năm gần đây, Hệ thống Y khoa Tâm Anh đã có chiến lược tiếp cận mới, chuyển sang cùng hợp tác, cùng đầu tư với các đối tác để tổ chức triển khai nghiên cứu ở mức cao nhất theo chuẩn quốc tế và theo đúng các quy định của Bộ Y tế Việt Nam.



"Bộ Y tế kỳ vọng nghiên cứu sẽ thành công để Việt Nam có thêm phương pháp điều trị những bệnh ung thư ở giai đoạn mà hiện chưa có phác đồ điều trị hiệu quả", TS.BS Nguyễn Ngô Quang cho biết.

TS Hirak Der-Torossian báo cáo về hiệu quả ban đầu của thuốc mới tại lễ khởi động VISTA-2

TS Hirak Der-Torossian, Phó chủ tịch cấp cao, Công ty Công nghệ sinh học Riboscience (Mỹ, hãng sản xuất thuốc ung thư) cho biết, nghiên cứu đã trình bày tại Hội nghị Ung thư Nội khoa châu Âu (ESMO 2026, ngày 24.10.2026), công bố những dữ liệu bước đầu về thuốc mới.



Kết quả cho thấy thuốc mới có tín hiệu kích hoạt hoạt động của hệ miễn dịch ngay bên trong khối u, đồng thời cho thấy thời gian sống còn toàn bộ tăng đáng kể ở một số nhóm bệnh nhân có đặc điểm sinh học phù hợp. Cụ thể, ở nhóm bệnh nhân đáp ứng điều kiện sử dụng thuốc mới, thời gian sống còn trung vị đạt 4,2 đến 12 tháng tùy trường hợp.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh còn triển khai nghiên cứu HEP-D, tầm soát viêm gan siêu vi D miễn phí cho bệnh nhân viêm gan B, hướng tới phát triển thuốc đặc trị, góp phần giảm nguy cơ tiến triển ung thư gan

Đáng chú ý, một phân tích riêng trên 15 bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn có đồng thời hai dấu ấn sinh học nói trên trong vi môi trường khối u và đã trải qua trung vị 4 phác đồ điều trị trước đó, cho thấy thời gian sống còn trung vị đạt 14 tháng. Trong đó, ở riêng 12 bệnh nhân có di căn gan, thời gian sống còn trung vị là 12 tháng.



"Cứ 5 bệnh nhân ở hầu hết các loại ung thư thì có 4 người được kỳ vọng có thể nhận được lợi ích điều trị này từ tiềm năng của thuốc mới", TS Hirak Der-Torossian nói.

TS.BS-CK2 Phạm Xuân Dũng báo cáo kỳ vọng thuốc mới sẽ sớm đóng vai trò quan trọng trong điều trị ung thư tại Việt Nam

TS.BS-CK2 Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nghiên cứu viên chính quốc gia của nghiên cứu VISTA-2, cho biết, ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt dự án VISTA-2, Bệnh viện Tâm Anh đã khẩn trương tiến hành đồng bộ các hành động để bắt đầu ngay những bước đi đầu tiên, có thể sớm nhất áp dụng cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.



Nghiên cứu lâm sàng pha 2a VISTA-2 đánh giá thuốc miễn dịch đường uống tiềm năng kết hợp phác đồ miễn dịch STRIDE (đã được phê duyệt và đang được sử dụng tại Việt Nam) sẽ được tiến hành trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) tiến triển, không thể phẫu thuật. Dự án dự kiến sẽ thu tuyển 40 trong tổng số tối đa 220 bệnh nhân ung thư gan trên toàn thế giới. Người bệnh đủ điều kiện có cơ hội tiếp cận thuốc mới ngay tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ở Hà Nội và TP.HCM (đăng ký thông qua tổng đài 0906.628481 - TP.HCM và 024.71066858 - Hà Nội).