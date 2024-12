Việt Nam - Mỹ hợp tác nghiên cứu thử nghiệm thuốc ung thư mới

TS-BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội, cho biết theo thống kê của Tổ chức Ghi nhận ung thư toàn cầu (Globocan), ung thư đại trực tràng là ung thư phổ biến thứ 3 trên thế giới, với hơn 1,9 triệu ca mắc mới vào năm 2022. Theo ước tính của Globocan, Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), đến năm 2045, tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng riêng tại khu vực châu Á có thể tăng đến gần 80% so với hiện nay. Tại Việt Nam, đây là loại ung thư phổ biến thứ 4, với tỷ lệ mắc mới là 16.835 ca và tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng là 8.454 ca.

Thống kê cho thấy 15 - 30% bệnh nhân mới được chẩn đoán đã ở giai đoạn di căn; 50 - 60% các trường hợp ung thư tại chỗ cuối cùng tiến triển thành di căn. Việc phát hiện muộn, ở giai đoạn bệnh nặng, khiến quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn; tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư di căn chỉ đạt khoảng 10 - 20%. Trong khi ở Việt Nam, nhiều bệnh ung thư giai đoạn di căn, nếu dùng thuốc đích hoặc thuốc miễn dịch, tỷ lệ sống sau 5 năm lên tới 30 - 40%.

Mặt khác, liệu pháp miễn dịch, một bước tiến đáng kể trong điều trị ung thư trong 10 năm qua trên toàn cầu, hiện cũng chỉ có hiệu quả với khoảng 5% bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn.