Tâm Anh-Oxford tuyển sinh đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu, quản trị dữ liệu

Hai khóa học với chủ đề "Tiếp cận Thiết kế Nghiên cứu: Từ Nền tảng Phương pháp luận đến Ứng dụng Thực tiễn" và "Quản trị Dữ liệu: Nền tảng và Ứng dụng trong Thời đại số" là bước khởi đầu cho chương trình hợp tác chính thức và toàn diện giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đại học Oxford - "Tâm Anh Oxford Partnership", được ký kết và công bố tại Oxford ngày 28.10.2025 dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Giáo sư Irene Tracey - Phó Hiệu trưởng Đại học Oxford.

Chương trình nhằm trao đổi hoạt động đào tạo, các thế mạnh của trường đại học danh giá thế giới, có lịch sử gần 1.000 năm tại Vương Quốc Anh với một hệ sinh thái y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam về chất lượng chuyên môn, công nghệ hiện đại và có số lượng khách hàng, bệnh nhân hàng chục triệu lượt khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe mỗi năm.

Thông qua các khóa đào tạo không chỉ tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế và các ngành phụ trợ y tế tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội kết nối các nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học thế giới thuận lợi, mật thiết hơn, trên cơ sở đó, giúp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận sớm và hiệu quả với các nghiên cứu phát minh hiện đại hàng đầu, các thuốc - vắc xin thế hệ mới nhất phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford chính thức tuyển sinh chương trình đào tạo cao cấp về năng lực nghiên cứu và quản trị dữ liệu. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Các giảng viên Đại học Oxford sẽ lựa chọn 30 học viên phù hợp nhất với các tiêu chí của từng khóa học. Chương trình sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với sự trợ giảng của các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Tâm Anh.

Nâng cao năng lực nghiên cứu với khóa đào tạo "Tiếp cận Thiết kế Nghiên cứu: Từ Nền tảng Phương pháp luận đến Ứng dụng Thực tiễn"

Khóa học sẽ diễn ra từ 22.12 đến 26.12.2025 tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh - số 2B, đường Phổ Quang, phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM.

Đối tượng tuyển sinh bao gồm: các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật y, điều phối viên nghiên cứu, học viên sau đại học và tất cả những người có nhu cầu tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y khoa và các lĩnh vực liên quan.

Khóa học hướng đến giúp học viên tiếp cận các nguyên tắc cơ bản và nâng cao năng lực trong nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó là nâng cao năng lực nghiên cứu cốt lõi, có khả năng chủ động đề xuất ý tưởng, thiết kế và triển khai các nghiên cứu có chất lượng cao trên nền tảng vững chắc về khoa học, đạo đức, quản trị dữ liệu và phương pháp luận hướng đến các công trình công bố quốc tế.

Nội dung bao phủ toàn bộ quy trình nghiên cứu, tìm kiếm và phân tích tài liệu; hình thành câu hỏi nghiên cứu đúng; lựa chọn phương pháp nghiên cứu, thu thập và quản lý dữ liệu; viết bài báo khoa học và phổ biến kết quả nghiên cứu…

Trang bị tư duy dữ liệu chiến lược với khóa đào tạo "Quản trị Dữ liệu: Nền tảng và Ứng dụng trong Thời đại số"

Khóa học dành riêng cho các nhà quản lý và lãnh đạo cấp trung, diễn ra trong 3 ngày (từ 29 đến 31.12.2025) tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh - số 2B, đường Phổ Quang, phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM.

Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng cho mọi quyết định quản trị, khóa học giúp học viên hiểu các khái niệm cốt lõi về dữ liệu và vòng đời dữ liệu; nắm vững khung quản trị dữ liệu theo chuẩn quốc tế và phù hợp bối cảnh Việt Nam; nhận diện nhu cầu dữ liệu, công nghệ, nhân lực và tài chính. Bên cạnh đó, khoá học còn giúp nhà quản lý ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách chính xác, minh bạch và bền vững.

Tháng 3.2025, PGS.TS Proochista Ariana, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Y tế quốc tế và Y học Nhiệt đới, Khoa Y Nuffield, Đại học Oxford (thứ hai từ phải qua) dẫn đầu đoàn tham quan và làm việc với Viện Nghiên cứu Tâm Anh





Nâng chuẩn năng lực tiếp cận tri thức quốc tế tại Việt Nam

Việc hợp tác đào tạo giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực nghiên cứu và quản trị dữ liệu cho nhân lực ngành y tế Việt Nam mà Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hướng đến.

Với chương trình đào tạo được thiết kế bài bản và sự dẫn dắt của các chuyên gia uy tín từ Đại học Oxford, hai khóa học đặt mục tiêu góp phần xây dựng một đội ngũ nhân lực vững vàng về tư duy khoa học, thành thạo năng lực phân tích dữ liệu và có khả năng triển khai nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế. Đây là nền tảng vững chắc để tạo nên những đột phá của Việt Nam trong các công bố khoa học trên trường quốc tế.

Ngoài việc nâng cao tri thức, được hướng dẫn, đánh giá ý tưởng trực tiếp bởi các chuyên gia nghiên cứu y tế, dữ liệu từ Đại học Oxford danh tiếng toàn cầu, học viên hoàn thành khóa học sẽ được Cấp Giấy chứng nhận từ Đại học Oxford và Viện Nghiên cứu Tâm Anh.