Ngày 22.11, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận clip lan truyền trên mạng xã hội ghi nhận các thành viên của đội cứu hộ đã khống chế một người đàn ông có hành vi chống đối, đe dọa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, những ngày gần đây, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh, tiềm ẩn nhiều dòng chảy nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, sáng 22.11, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, thông báo cấm tắm dọc các bãi biển trên đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng.

Vào chiều 21.11, một người đàn ông chưa rõ danh tính vẫn bất chấp cảnh báo, xuống biển tắm. Khi được lực lượng cứu hộ nhắc nhở, yêu cầu lên bờ, người này không chấp hành mà còn chửi bới, chống đối và đe dọa tấn công các thành viên trong đội.

Người đàn ông tắm biển khi có lệnh cấm, bị nhắc nhở thì chống đối ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Người này sau đó bị khống chế, giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định ẢNH: BAN QUẢN LÝ VỊNH NHA TRANG

Trước hành vi trên, lực lượng cứu hộ đã khống chế người đàn ông, sau đó bàn giao cho Công an phường Nha Trang xử lý theo quy định.

Một thành viên cứu nạn tử vong

Cũng theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, sáng 22.11, một thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang bị kiệt sức khi tham gia cứu nạn đã tử vong dù đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Trước đó Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 21.11, tại biển Nha Trang, một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước khi đang tắm biển. Phát hiện sự việc, một người đàn ông trên bờ lập tức bơi ra ứng cứu.

Nhận được tin báo, Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang nhanh chóng triển khai phương tiện, mang phao bơi ra hỗ trợ. Sau hơn 10 phút ứng cứu, cả hai được đưa vào bờ. Người phụ nữ may mắn được cứu sống.

Trong khi đó, người đàn ông tham gia cứu nạn đã tử vong. Một thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cũng bị kiệt sức, được đưa cấp cứu.