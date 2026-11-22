Sáng 22.11, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã có thông báo đề nghị người dân và du khách không tắm biển Nha Trang cho đến khi có thông báo mới. Thông báo nêu rõ, đội cứu hộ sẽ không chịu trách nhiệm về tính mạng đối với những trường hợp đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không làm theo chỉ dẫn.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, những ngày qua thời tiết biến động mạnh do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, và biển Nha Trang cũng chịu ảnh hưởng. Bờ biển dài, có độ dốc cao, lại thêm sóng lớn nên lực lượng cứu hộ phải căng mình túc trực.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân người dân và cho lực lượng cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị người dân khi phát hiện trường hợp nguy cấp phải báo ngay cho lực lượng cứu hộ để có phương án xử lý. Đơn vị nhấn mạnh người dân tuyệt đối không tham gia cứu hộ khi chưa có kỹ năng hoặc chưa qua đào tạo.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị không tắm biển đến khi có thông báo mới ẢNH: BÁ DUY

Đơn vị cũng đề nghị người dân tuyên truyền, nhắc nhở người thân chấp hành chỉ dẫn của nhân viên cứu hộ, nhất là người lớn tuổi.

Thông báo được đưa ra một ngày sau vụ đuối nước thương tâm ở khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi (phường Nha Trang).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ sáng 21.11, một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu đuối nước. Một người đàn ông lập tức lao xuống biển cứu người nhưng do sóng lớn nên cũng bị đuối nước.

Ông P.S, nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang, cùng đồng nghiệp đã bơi ra đưa các nạn nhân vào bờ. Người phụ nữ được cứu sống, sức khỏe ổn định. Người đàn ông tham gia cứu người không qua khỏi. Ông S. sau khi lên bờ thì ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, hiện tình trạng đang rất nguy kịch.

Ghi nhận sáng 22.11, nhiều du khách đã tuân thủ thông báo không tắm biển ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, trưa 14.11, em B.Q.V (14 tuổi, ở xã Diên Khánh), học sinh Trường Trung cấp nghề Diên Khánh, cùng nhóm bạn ra tắm tại bãi biển đường Trần Phú, đoạn đối diện đường Nguyễn Chánh (phường Nha Trang), thì bị sóng lớn cuốn trôi. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em V..

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị người dân và du khách quan tâm, phối hợp để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong những ngày biển động.