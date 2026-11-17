Ngày 17.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn gửi các sở, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường, đặc khu, yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong hai ngày 18 và 19.11, phía bắc tỉnh có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa và giông.

Từ đêm 19 đến hết ngày 22.11, mưa sẽ tăng mạnh ở khu vực phía bắc. Khu vực này có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ. Phía nam tỉnh rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo có thể xảy ra mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Khánh Hòa khẩn trương ứng phó trước đợt mưa lớn từ ngày 19.11 ẢNH: BÁ DUY

Từ ngày 20 đến 23.11, các sông phía bắc Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức xấp xỉ báo động 1. Mực nước các sông phía nam có dao động.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu, nhất là những nơi từng xảy ra sạt lở. Các địa phương phải chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán và di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Tại các tuyến đường thường xuyên ngập sâu, chia cắt, các ngầm tràn, cầu tràn qua sông suối, chính quyền cơ sở phải bố trí lực lượng, biển cảnh báo, rào chắn và chốt chặn, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Người dân bị nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá, đi lại, vui chơi tại sông suối, hồ chứa khi có mưa lũ, nước chảy xiết.

Các địa phương cũng phải phối hợp với đơn vị quản lý hồ chứa để kịp thời báo cho người dân vùng hạ du thời gian, lưu lượng xả lũ, không để người dân thiếu thông tin, bất ngờ khi hồ điều tiết.

Tại các tuyến đường thường xuyên ngập sâu, Khánh Hòa kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn ẢNH: BÁ DUY

Hồ chứa lớn phải hạ mực nước đón lũ từ sớm

Với các hồ chứa có dung tích trữ cao như Suối Dầu, Suối Lớn (xã Đại Lãnh), Đồng Bò, Cây Sung, Tân Giang, Phước Trung, Phước Nhơn, Núi Một, Cho Mo, đơn vị quản lý phải chủ động hạ thấp mực nước đón lũ theo quy trình vận hành. Việc điều tiết phải phù hợp với khả năng thoát lũ của vùng hạ du, không để bị động gây ngập lụt.

Ngược lại, các hồ có dung tích trữ thấp như Đá Đen, Đá Bàn, Cam Ranh, Sông Trâu, CK7, Tà Ranh được yêu cầu tận dụng nguồn nước về để tích trữ, phục vụ sinh hoạt và sản xuất thời gian tới.

Ngành giáo dục được giao chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên tại các trường có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.

Với lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải rà soát các khu du lịch, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động tại những nơi không bảo đảm an toàn khi có mưa lớn, giông lốc. Ban Quản lý vịnh Nha Trang chủ động tạm dừng các hoạt động tham quan trên vịnh khi thời tiết diễn biến nguy hiểm.