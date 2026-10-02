Huế cảnh báo người dân chủ động ứng phó mưa lũ

Sáng 2.10, thời tiết ở Huế sau nhiều ngày âm u, oi bức đã hửng nắng, trời quang mây tạnh. Mặc dù trời đẹp, nhưng diễn biến thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế vừa có văn bản cảnh báo mưa lũ.

Trung tâm thành phố Huế trời trong nắng đẹp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố nhận tin từ Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế: dự báo từ ngày 5 - 10.10 do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ, tại thành phố Huế sẽ có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 1.10 đến ngày 10.10 phổ biến 130 - 170 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ dự báo đó, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các ngành, các cấp và người dân cần chủ động đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, gió mạnh trên biển, sóng lớn.

Đường Nguyễn Trường Tộ dẫn lên nhà thờ Phủ Cam ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến từ sớm của mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, gió mạnh trên biển..., Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, triển khai kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai tại địa phương.

Các địa phương cũng cần chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn...

Đặc biệt, yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công; có phương án cảnh báo, rào chắn an toàn khu vực công trình, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân và người lao động.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.