Ngày 21.11, lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết một người đàn ông đã tử vong sau khi lao xuống biển Nha Trang cứu người đuối nước tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi (phường Nha Trang). Một nhân viên cứu hộ tham gia ứng cứu cũng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu đuối nước. Thấy vậy, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) lập tức lao xuống biển cứu người. Tuy nhiên, do sóng lớn, người đàn ông này cũng bị sóng đánh, có dấu hiệu đuối nước.

Phát hiện sự việc, ông S. (nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang) cùng đồng nghiệp nhanh chóng bơi ra ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ.

Người phụ nữ sau đó qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định; còn người đàn ông lao xuống biển cứu người đã không qua khỏi. Riêng ông S. sau khi lên bờ thì bất ngờ ngất xỉu, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Những ngày qua, biển Nha Trang liên tục có sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, trưa 14.11, nhóm khoảng 7-8 học sinh Trường trung cấp nghề Diên Khánh rủ nhau ra tắm tại bãi biển đường Trần Phú, đoạn đối diện đường Nguyễn Chánh (phường Nha Trang). Trong lúc tắm, em B.Q.V (14 tuổi, ở xã Diên Khánh) bị sóng lớn cuốn trôi ra xa.

Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu cao tốc, phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tìm kiếm. Do sóng lớn, dòng chảy mạnh, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em V. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cho biết những ngày qua biển Nha Trang liên tục có sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn với người dân và du khách.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không xuống tắm biển, bơi lội khi thời tiết và sóng biển không bảo đảm an toàn. Người dân không được chủ quan, phải chấp hành nghiêm các bảng cảnh báo cấm bơi lội và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. Khi phát hiện người đuối nước, cần nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hộ gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.