Ngày 18.11, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đang triển khai chương trình kích cầu du lịch nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng. Chương trình diễn ra đúng lúc chuỗi hơn 30 hoạt động hưởng ứng bước vào cao điểm, kéo dài đến ngày 24.11.

Các đơn vị giảm giá cho khách lưu trú gồm Công ty CP du lịch Sài Gòn Ninh Chữ, khách sạn Tokyo, CostaBella Resort Nha Trang, Aniise Villa Resort, Khu du lịch sinh thái Ba Hồ, khách sạn Citadines Bayfront Nha Trang, khách sạn Empyrean Nha Trang...

Nhiều khách sạn dọc biển Nha Trang (Khánh Hòa) giảm giá dịp Ngày Văn hóa Việt Nam để kích cầu du lịch ẢNH: BÁ DUY

Ngày 24.11, du khách được miễn phí vé tham quan Bảo tàng Hải dương học và Bảo tàng Yersin ở Nha Trang. Cùng ngày, các di tích do địa phương quản lý tại Khánh Hòa cũng mở cửa miễn phí đón người dân và du khách.

Từ ngày 20 đến 24.11, tháp Bà Ponagar, tháp Po Klong Garai và danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ có chương trình trải nghiệm "Khám phá miền di sản", mở cửa từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày. Đồng thời, đoàn học sinh, sinh viên và giáo viên phụ trách đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được miễn phí tham quan và phí thuyết minh.

Du khách yêu di sản có thể ghé Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa xem chuyên đề khảo cổ "Tiếng vọng từ lòng đất" tại Nha Trang và trưng bày "Ký ức văn hóa Khánh Hòa" tại Phan Rang (mở đến ngày 28.11)

Du khách tham quan Bảo tàng Hải dương học ở Nha Trang, bảo tàng sẽ miễn phí vé dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: BÁ DUY

Buổi tối, sân khấu Tháp Trầm Hương, quảng trường 2 tháng 4, liên tục có chương trình nghệ thuật, gồm "Văn hóa Khánh Hòa" ngày 22.11, "Khánh Hòa mến yêu" và chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Xứ Trầm hương - Miền Tháp nắng" ngày 23.11.

Ngày 24.11 là cao trào của ngày hội. Từ 6 giờ 30, 300 cặp vận động viên tham gia khiêu vũ thể thao tại quảng trường 2 tháng 4. Từ 15 giờ, người dân, du khách mặc áo dài, cổ phục, bà ba diễu hành trên đường Trần Phú ven biển rồi đổ về quảng trường.

Diễu hành trên tuyến đường ven biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Cũng trong tối 24.11, trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Pô Inư Nagar" là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, chương trình kích cầu du lịch dịp Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa thân thiện, văn minh, một điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn với bạn bè trong nước và quốc tế.