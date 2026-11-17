Ông Nguyễn Thành Tài, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, cho biết trong các ngày hợp luyện, tổng duyệt và tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến tạm cấm phương tiện lưu thông trên các đoạn phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay. Phương án cũng bổ sung việc tạm cấm làn đường sát hồ Hoàn Kiếm trên phố Lê Thái Tổ, đoạn từ nút giao Hàng Khay đến Hàng Trống. Phương tiện được phân luồng qua các tuyến Hai Bà Trưng, Lò Sũ, Ngô Quyền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

"Thời gian cấm đường đề xuất từ 12 - 19 giờ các ngày 18-20.11 và từ 6 - 10 giờ 30 ngày 21.11", ông Nguyễn Thành Tài cho biết.

Mô hình sân khấu Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội ẢNH: BTC

Sở VH-TT-DL Hà Nội cũng đề nghị UBND phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam phối hợp bố trí các bãi, điểm đỗ xe và khu vực tập kết phục vụ chương trình, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.



Theo ban tổ chức, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 do UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, Sở VH-TT-DL Hà Nội chủ trì thực hiện, dự kiến quy tụ khoảng 3.500 - 4.000 người.



Chương trình có sự tham gia của các xã, phường, nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật và cộng đồng dân cư. Lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố gồm các Nhà hát múa rối Thăng Long, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Xiếc và tạp kỹ Hà Nội... Khoảng 200 học sinh lớp 6 tham gia đại cảnh; phần carnaval trang phục quốc tế do Sun Group thực hiện có khoảng 150 diễn viên.

Ngày văn hóa Việt Nam với đôi rồng thời Lý

Rồng, hình tượng gắn liền với tên gọi Thăng Long sẽ xuất hiện ngay trên sân khấu của chương trình khai mạc (7 giờ 30- 9 giờ 30 ngày 21.11). Đôi rồng với dáng thắt miệng túi thời Lý đã được thi công tại hồ Gươm để chờ buổi lễ với đại cảnh Trống hội Thăng Long và diễu hành di sản, trình diễn nghệ thuật này.

Mô hình rồng được dựng ở hồ Gươm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết chương trình nghệ thuật có phần thực cảnh tái hiện sự kiện dời đô năm 1010 từ Hoa Lư về Thăng Long, gắn với Chiếu dời đô và hình tượng rồng bay.

Theo ông Cường, ê kíp sử dụng tạo hình rồng thời Lý từng được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, dựa trên các tư liệu về họa tiết, bố cục và hình dáng đầu rồng. Việc lựa chọn hình tượng này nhằm nhấn mạnh dấu ấn văn hóa thời Lý và lịch sử nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Đôi rồng được tạo hình theo thế "lưỡng long chầu nguyệt", đặt trong tương quan với Tháp Rùa, tạo trục không gian cho sân khấu bên hồ. Đạo diễn cho biết toàn bộ mô hình sẽ được tháo dỡ ngay sau khi chương trình kết thúc.

Bên cạnh hình tượng rồng, chương trình còn tái hiện bức tranh vinh quy bái tổ, hình ảnh trạng nguyên nhằm giới thiệu truyền thống hiếu học của các làng khoa bảng Hà Nội, đồng thời trình diễn cổ phục.



Sân khấu có chiều dài khoảng 200 m, kết hợp các hoạt động diễu hành quanh hồ với tổng chiều dài 7 km. Theo đạo diễn Hoàng Công Cường việc phối hợp lực lượng đông đảo từ 48 xã, phường, với hơn 3.000 diễn viên quần chúng cùng nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghệ nhân làng nghề, đặt ra thách thức lớn trong quá trình tập luyện, dàn dựng.

Do chương trình diễn ra vào buổi sáng, ê kíp không sử dụng được hệ thống ánh sáng hiện đại để hỗ trợ trình diễn. Đạo diễn cho biết điểm nhấn sẽ nằm ở sự tham gia đông đảo của người dân và sự kết hợp giữa nghệ thuật chuyên nghiệp với các giá trị di sản văn hóa.

