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Mô hình cặp rồng thời Lý đang được thi công bên hồ Gươm (Hà Nội), tạo điểm nhấn văn hóa độc đáo tại trung tâm thủ đô, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
Phía sau mô hình là hệ thống khung sắt được dựng chắc chắn, vừa có tác dụng nâng đỡ, vừa định hình dáng rồng
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Công nhân tích cực hoàn thiện mô hình rồng thời Lý
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Việc tái hiện cặp rồng thời Lý bên hồ Gươm nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 - 24.11. Điểm nhấn của lễ khai mạc vào sáng 21.11 là sân khấu quy mô lớn được thiết kế tại khu vực trước tượng đài vua Lý Thái Tổ
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