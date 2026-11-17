Việc tái hiện cặp rồng thời Lý bên hồ Gươm nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 - 24.11. Điểm nhấn của lễ khai mạc vào sáng 21.11 là sân khấu quy mô lớn được thiết kế tại khu vực trước tượng đài vua Lý Thái Tổ