Đông đảo người dân, du khách check-in cầu cạn 'Dải lụa ký ức' bên hồ Gươm

Theo ghi nhận, đông đảo người dân và du khách tới trải nghiệm, check-in tại cầu cạn "Dải lụa ký ức".

Có mặt tại đây từ sớm, bà Nguyễn Minh Diệp (72 tuổi), nhà cạnh hồ Gươm, cho biết, bà đã gắn bó với nơi này từ nhỏ, luôn yêu và có nhiều kỷ niệm sâu sắc nơi đây. Lần đầu tiên được đi trên cây cầu cạn có tên "Dải lụa ký ức", bà Diệp cho rằng công trình sáng tạo và đẹp, dưới chân khách bộ hành là hoa và cây.

Bà Nguyễn Minh Diệp (bên trái) và người bạn tranh thủ tản bộ, check-in sớm trên cây cầu cạn bên hồ Gươm sáng 8.10 ẢNH: VĂN CHUNG

Nữ sinh viên Hoàng Mỹ (quê Khánh Hòa), Trường cao đẳng Y Hà Nội, chia sẻ: "Thời tiết sáng thu nay dịu mát, thêm cây cầu cạn là khá phù hợp để check-in và tản bộ".

Hoàng Mỹ, sinh viên đến từ Khánh Hòa, check-in bên cây cầu cạn ẢNH: VĂN CHUNG

Đây cũng là chia sẻ của Thùy Dương, sinh viên ngành lịch sử, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội khi lần đầu được trải nghiệm đi bộ và chụp ảnh check-in tại đây.

Du khách dạo bộ, ngắm cảnh trên cây cầu cạn bên Hồ Gươm ẢNH: VĂN CHUNG

Chị Beam Park (27 tuổi), du khách đến từ Thái Lan cũng chia sẻ cảm nhận thú vị khi trải nghiệm khu vực hồ Gươm và cây cầu cạn mới được lắp đặt. Sáng sớm, cô cùng mẹ đã chuẩn bị áo dài để có những hình ảnh check-in đẹp nhất tại đây.

Một nhóm bạn trẻ quay video âm nhạc trên cây cầu cạn ẢNH: VĂN CHUNG

Trước đó, UBND P.Hoàn Kiếm đã triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực hồ Hoàn Kiếm với chủ đề "Dải lụa ký ức" theo hình thức xã hội hóa.

Hoạt động được thực hiện nhân kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026) và Ngày văn hóa Việt Nam (24.11). Dự kiến, các hạng mục được trưng bày từ ngày 8.10 đến hết ngày 2.12. Sau thời gian này, đơn vị thực hiện phải tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng khu vực ven hồ Hoàn Kiếm

Khu vực khung gương nghệ thuật thu hút du khách tham quan và các bạn trẻ chụp hình ẢNH: VĂN CHUNG

Điểm nhấn của không gian là hạng mục "Dải lụa ký ức", gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, bố trí tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

Theo phương án thiết kế, tuyến cầu được lắp phía trên tầng cây thấp và các thảm cỏ, uốn lượn qua khu vườn ven hồ.

Khu vực khung gương nghệ thuật thu hút đông đảo du khách và các bạn trẻ chụp hình ẢNH: VĂN CHUNG





Việc nâng lối đi khỏi mặt đất nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến rễ các cây lớn và duy trì cảnh quan phía dưới.

Cầu cùng hệ thống chiếu sáng, khung gương tạo thành không gian để người dân, du khách đi bộ, tham quan và chụp ảnh, đồng thời tạo thêm góc nhìn ra hồ Gươm.