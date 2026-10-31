    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Ngắm Hồ Gươm mùa thu 2026 từ trên cao đến những góc phố quen

    Mai Trần Thục Linh
    Mai Trần Thục Linh
    Hồ Gươm những ngày cuối tháng 10.2026 hiện lên qua nhiều góc ảnh, từ toàn cảnh nhìn từ trực thăng đến Tháp Rùa, cầu Thê Húc và nhịp sống bình yên ven hồ.

    Hồ Gươm còn được gọi là Hồ Hoàn Kiếm là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở phường Hoàn Kiếm, trung tâm thành phố Hà Nội. Hồ có diện tích khoảng 12 ha.  

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 1.

    Hồ Gươm nhìn từ phía bắc. Phía dưới là đền Ngọc Sơn, ở giữa hồ là Tháp Rùa. Hình chụp từ trực thăng quân sự

    ẢNH: THỤC LINH

    Tên gọi Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả lại gươm thần cho Rùa vàng. Theo truyền thuyết, trong một lần vua Lê Thái Tổ dạo chơi trên thuyền, bỗng một con rùa vàng nổi lên mặt nước đòi nhà vua trả thanh gươm mà Long Vương cho mượn để đánh đuổi quân Minh xâm lược. Nhà vua liền trả gươm cho rùa thần và rùa lặn xuống nước biến mất. Từ đó hồ được lấy tên là hồ Hoàn Kiếm.

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 2.

    Tháp Rùa nằm giữa Hồ Gươm. Phía xa là cầu Thê Húc nối bờ phía đông với đền Ngọc Sơn

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm có vị trí kết nối giữa khu phố cổ gồm các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Lương Văn Can, Lò Sũ... với khu phố Tây do người Pháp quy hoạch cách đây hơn một thế kỷ là Bảo Khánh, Nhà thờ, Tràng Thi, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay, Bà Triệu.

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 3.

    Toàn cảnh Hồ Gươm, nhìn từ trực thăng quân sự. Phía xa là sông Hồng

    ẢNH: THỤC LINH

    Tuy không phải là hồ lớn nhất trong thủ đô, song Hồ Gươm đã gắn liền với cuộc sống và tâm tư của nhiều người. Hồ nằm ở trung tâm một quận với những khu phố cổ chật hẹp, đã mở ra một khoảng không đủ rộng cho những sinh hoạt văn hóa bản địa. Xung quanh hồ có nhiều cảnh đẹp.

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 4.

    Du khách nước ngoài chụp hình bên Hồ Gươm

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) nằm tại phường Hoàn Kiếm (sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính từ ngày 1.7.2025), thuộc trung tâm thành phố Hà Nội.

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 5.

    Tháp Rùa trong chiều thu, nhìn từ phía đường Lê Thái Tổ sang Đinh Tiên Hoàng

    ẢNH: THỤC LINH

    Trước đây, hồ thuộc địa bàn phường Hàng Trống và một số phường lân cận thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, nhưng hiện nay toàn bộ khu vực hồ nằm trong địa giới của phường Hoàn Kiếm.

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 6.

    Du khách và người dân trên phố Hàng Khay, phía nam Hồ Gươm

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 7.

    Hồ Gươm, nhìn từ trực thăng quân sự

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 15.

    Tòa nhà Bưu điện Hà Nội dưới ánh nắng chiều thu tháng 10

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 16.

    Du khách ngồi hóng gió ven Hồ Gươm

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 17.

    Chiều thu ven Hồ Gươm

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 18.

    Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 19.

    Tháp Rùa nằm ở giữa Hồ Gươm

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 21.

    Nhà hàng Thủy Tạ

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 22.

    Nhà hàng Bốn Mùa ở phía tây nam Hồ Gươm

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 23.

    Phố Lê Thái Tổ ven Hồ Gươm

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 24.

    Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở phía bắc Hồ Gươm

    ẢNH: THỤC LINH

    Hồ Gươm mùa thu đông nghẹt du khách - Ảnh 26.

    Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh"

    ẢNH: THỤC LINH


    Tin liên quan

    Đông đảo người dân, du khách check-in cầu cạn 'Dải lụa ký ức' bên hồ Gươm

    Đông đảo người dân, du khách check-in cầu cạn 'Dải lụa ký ức' bên hồ Gươm

    Sáng 8.10, cầu cạn 'Dải lụa ký ức', không gian nghệ thuật mới bên hồ Gươm, chính thức đón du khách tới trải nghiệm.

    Phố đi bộ hồ Gươm 'vắng như chùa bà Đanh'

    Vì sao nhiều loài chim hoang dã quy tụ về khu vực hồ Gươm?

    Khám phá thêm chủ đề

    Hồ gươm Phường Hoàn Kiếm Đường Lê Thái Tổ Tràng tiền Hồ Hoàn Kiếm

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận