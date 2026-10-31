Ngắm Hồ Gươm mùa thu 2026 từ trên cao đến những góc phố quen

Hồ Gươm còn được gọi là Hồ Hoàn Kiếm là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở phường Hoàn Kiếm, trung tâm thành phố Hà Nội. Hồ có diện tích khoảng 12 ha.

Hồ Gươm nhìn từ phía bắc. Phía dưới là đền Ngọc Sơn, ở giữa hồ là Tháp Rùa. Hình chụp từ trực thăng quân sự ẢNH: THỤC LINH

Tên gọi Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả lại gươm thần cho Rùa vàng. Theo truyền thuyết, trong một lần vua Lê Thái Tổ dạo chơi trên thuyền, bỗng một con rùa vàng nổi lên mặt nước đòi nhà vua trả thanh gươm mà Long Vương cho mượn để đánh đuổi quân Minh xâm lược. Nhà vua liền trả gươm cho rùa thần và rùa lặn xuống nước biến mất. Từ đó hồ được lấy tên là hồ Hoàn Kiếm.

Tháp Rùa nằm giữa Hồ Gươm. Phía xa là cầu Thê Húc nối bờ phía đông với đền Ngọc Sơn ẢNH: THỤC LINH

Hồ Gươm có vị trí kết nối giữa khu phố cổ gồm các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Lương Văn Can, Lò Sũ... với khu phố Tây do người Pháp quy hoạch cách đây hơn một thế kỷ là Bảo Khánh, Nhà thờ, Tràng Thi, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay, Bà Triệu.

Toàn cảnh Hồ Gươm, nhìn từ trực thăng quân sự. Phía xa là sông Hồng ẢNH: THỤC LINH

Tuy không phải là hồ lớn nhất trong thủ đô, song Hồ Gươm đã gắn liền với cuộc sống và tâm tư của nhiều người. Hồ nằm ở trung tâm một quận với những khu phố cổ chật hẹp, đã mở ra một khoảng không đủ rộng cho những sinh hoạt văn hóa bản địa. Xung quanh hồ có nhiều cảnh đẹp.

Du khách nước ngoài chụp hình bên Hồ Gươm ẢNH: THỤC LINH

Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) nằm tại phường Hoàn Kiếm (sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính từ ngày 1.7.2025), thuộc trung tâm thành phố Hà Nội.

Tháp Rùa trong chiều thu, nhìn từ phía đường Lê Thái Tổ sang Đinh Tiên Hoàng ẢNH: THỤC LINH

Trước đây, hồ thuộc địa bàn phường Hàng Trống và một số phường lân cận thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, nhưng hiện nay toàn bộ khu vực hồ nằm trong địa giới của phường Hoàn Kiếm.

Du khách và người dân trên phố Hàng Khay, phía nam Hồ Gươm ẢNH: THỤC LINH

Hồ Gươm, nhìn từ trực thăng quân sự ẢNH: THỤC LINH

Tòa nhà Bưu điện Hà Nội dưới ánh nắng chiều thu tháng 10 ẢNH: THỤC LINH

Du khách ngồi hóng gió ven Hồ Gươm ẢNH: THỤC LINH

Chiều thu ven Hồ Gươm ẢNH: THỤC LINH

Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn ẢNH: THỤC LINH

Tháp Rùa nằm ở giữa Hồ Gươm ẢNH: THỤC LINH

Nhà hàng Thủy Tạ ẢNH: THỤC LINH

Nhà hàng Bốn Mùa ở phía tây nam Hồ Gươm ẢNH: THỤC LINH

Phố Lê Thái Tổ ven Hồ Gươm ẢNH: THỤC LINH

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở phía bắc Hồ Gươm ẢNH: THỤC LINH

Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" ẢNH: THỤC LINH



