Ngắm Hồ Gươm mùa thu 2026 từ trên cao đến những góc phố quen

Hồ Gươm còn được gọi là Hồ Hoàn Kiếm là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở phường Hoàn Kiếm, trung tâm thành phố Hà Nội. Hồ có diện tích khoảng 12 ha.
Tên gọi Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả lại gươm thần cho Rùa vàng. Theo truyền thuyết, trong một lần vua Lê Thái Tổ dạo chơi trên thuyền, bỗng một con rùa vàng nổi lên mặt nước đòi nhà vua trả thanh gươm mà Long Vương cho mượn để đánh đuổi quân Minh xâm lược. Nhà vua liền trả gươm cho rùa thần và rùa lặn xuống nước biến mất. Từ đó hồ được lấy tên là hồ Hoàn Kiếm.
Hồ Gươm có vị trí kết nối giữa khu phố cổ gồm các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Lương Văn Can, Lò Sũ... với khu phố Tây do người Pháp quy hoạch cách đây hơn một thế kỷ là Bảo Khánh, Nhà thờ, Tràng Thi, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay, Bà Triệu.
Tuy không phải là hồ lớn nhất trong thủ đô, song Hồ Gươm đã gắn liền với cuộc sống và tâm tư của nhiều người. Hồ nằm ở trung tâm một quận với những khu phố cổ chật hẹp, đã mở ra một khoảng không đủ rộng cho những sinh hoạt văn hóa bản địa. Xung quanh hồ có nhiều cảnh đẹp.
Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) nằm tại phường Hoàn Kiếm (sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính từ ngày 1.7.2025), thuộc trung tâm thành phố Hà Nội.
Trước đây, hồ thuộc địa bàn phường Hàng Trống và một số phường lân cận thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, nhưng hiện nay toàn bộ khu vực hồ nằm trong địa giới của phường Hoàn Kiếm.
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