Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam

Theo thông tin từ Pacific Airlines, chiếc máy bay cuối cùng liên quan đến thương hiệu Jetstar Pacific đã chính thức bàn giao lại cho đối tác, khép lại hoàn toàn sự hiện diện của biểu tượng "ngôi sao cam" tại thị trường Việt Nam.

Hình ảnh chiếc máy bay cuối cùng mang thương hiệu Jetstar Pacific vừa được bàn giao lại cho đối tác

Ít ai có thể nhận ra đây từng là biểu tượng "ngôi sao cam" đã mở ra cơ hội bay cho rất nhiều người lao động Việt Nam

Những khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay thương hiệu Jetstar Pacific nằm tại phi trường Việt Nam ẢNH: JP

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ (Low-Cost Carrier) đầu tiên tại Việt Nam ẢNH: JP

Trước khi có Jetstar Pacific, đi máy bay ở Việt Nam là việc xa xỉ. Sự hợp tác giữa Pacific Airlines và Tập đoàn Qantas (Úc) khai sinh ra Jetstar Pacific vào năm 2008 đã gây sốt toàn quốc vì lần đầu tiên người dân biết đến khái niệm "hàng không giá rẻ". Sự xuất hiện của Jetstar Pacific thời điểm đó đã tạo nên bước ngoặt lớn cho ngành hàng không Việt Nam: bình dân hóa vé máy bay, giúp hàng triệu người tiêu dùng Việt lần đầu tiên tiếp cận với phương tiện di chuyển hàng không nhờ mức giá hợp lý.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, đến năm 2020, Qantas rút vốn và hãng quay trở lại tên gọi nguyên bản Pacific Airlines. Việc chia tay tàu bay cuối cùng thuộc chuỗi hợp tác cũ không chỉ là sự kết thúc về mặt hình ảnh, mà còn là cột mốc đánh dấu Pacific Airlines xử lý xong các nghĩa vụ tài chính, hoàn tất quá trình tái cơ cấu đội bay.

Khép lại chặng đường cũ, Pacific Airlines hiện đang phục hồi mạnh mẽ với mô hình hoạt động tối ưu và linh hoạt hơn. Hãng hiện khai thác đội bay Airbus A321 - dòng máy bay thân hẹp hiện đại và phổ biến trên các chặng bay nội địa.

Pacific Airlines không còn vận hành theo mô hình giá rẻ thuần túy. Hãng phối hợp chặt chẽ với hãng mẹ Vietnam Airlines để đồng bộ hóa tiêu chuẩn dịch vụ, lịch bay và hệ thống đặt chỗ. Các chuyến bay của Pacific Airlines hiện tập trung vào các đường bay trục và điểm đến du lịch trọng điểm (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc...), mang đến trải nghiệm tiện nghi, ổn định nhưng vẫn tối ưu chi phí cho hành khách.



