Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam

Hà Mai
Hà Mai
Chiếc máy bay cuối cùng mang thương hiệu Jetstar Pacific vừa được thông báo đã khép lại hành trình cùng Pacific Airlines để tiếp tục vai trò mới cùng đối tác. Dòng máy bay mang dấu ấn Jetstar Pacific từng gắn liền với kỷ nguyên hàng không giá rẻ tại Việt Nam đã chính thức kết thúc sứ mệnh.

Theo thông tin từ Pacific Airlines, chiếc máy bay cuối cùng liên quan đến thương hiệu Jetstar Pacific đã chính thức bàn giao lại cho đối tác, khép lại hoàn toàn sự hiện diện của biểu tượng "ngôi sao cam" tại thị trường Việt Nam.

Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc máy bay cuối cùng mang thương hiệu Jetstar Pacific vừa được bàn giao lại cho đối tác

Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 2.

Ít ai có thể nhận ra đây từng là biểu tượng "ngôi sao cam" đã mở ra cơ hội bay cho rất nhiều người lao động Việt Nam

Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 3.

Những khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay thương hiệu Jetstar Pacific nằm tại phi trường Việt Nam

ẢNH: JP

Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 4.

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ (Low-Cost Carrier) đầu tiên tại Việt Nam

ẢNH: JP

Trước khi có Jetstar Pacific, đi máy bay ở Việt Nam là việc xa xỉ. Sự hợp tác giữa Pacific Airlines và Tập đoàn Qantas (Úc) khai sinh ra Jetstar Pacific vào năm 2008 đã gây sốt toàn quốc vì lần đầu tiên người dân biết đến khái niệm "hàng không giá rẻ". Sự xuất hiện của Jetstar Pacific thời điểm đó đã tạo nên bước ngoặt lớn cho ngành hàng không Việt Nam: bình dân hóa vé máy bay, giúp hàng triệu người tiêu dùng Việt lần đầu tiên tiếp cận với phương tiện di chuyển hàng không nhờ mức giá hợp lý.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, đến năm 2020, Qantas rút vốn và hãng quay trở lại tên gọi nguyên bản Pacific Airlines. Việc chia tay tàu bay cuối cùng thuộc chuỗi hợp tác cũ không chỉ là sự kết thúc về mặt hình ảnh, mà còn là cột mốc đánh dấu Pacific Airlines xử lý xong các nghĩa vụ tài chính, hoàn tất quá trình tái cơ cấu đội bay.

Khép lại chặng đường cũ, Pacific Airlines hiện đang phục hồi mạnh mẽ với mô hình hoạt động tối ưu và linh hoạt hơn. Hãng hiện khai thác đội bay Airbus A321 - dòng máy bay thân hẹp hiện đại và phổ biến trên các chặng bay nội địa.

Pacific Airlines không còn vận hành theo mô hình giá rẻ thuần túy. Hãng phối hợp chặt chẽ với hãng mẹ Vietnam Airlines để đồng bộ hóa tiêu chuẩn dịch vụ, lịch bay và hệ thống đặt chỗ. Các chuyến bay của Pacific Airlines hiện tập trung vào các đường bay trục và điểm đến du lịch trọng điểm (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc...), mang đến trải nghiệm tiện nghi, ổn định nhưng vẫn tối ưu chi phí cho hành khách.


Tin liên quan

Đội tàu bay Việt sắp có thêm 19 chiếc Boeing 737 MAX 8

Đội tàu bay Việt sắp có thêm 19 chiếc Boeing 737 MAX 8

Trong khuôn khổ Triển lãm Farnborough International Airshow 2026, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines - đã lên kế hoạch bổ sung 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 với ba công ty cho thuê máy bay hàng đầu thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

hãng bay Pacific airlines Jetstar Pacific

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận