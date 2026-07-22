Đội tàu bay Việt sắp có thêm 19 chiếc Boeing 737 MAX 8

Theo các thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ nhận 10 chiếc từ SMBC Aviation Capital, 4 chiếc từ Avolon Aerospace Leasing Limited và 5 chiếc từ Phoenix Aviation Capital (do AIP Capital quản lý). Toàn bộ số máy bay dự kiến được bàn giao trong năm 2028.

Boeing 737 MAX 8 là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới, giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước ẢNH: VNA

Trong bối cảnh các nhà sản xuất máy bay vẫn còn lượng đơn hàng tồn đọng lớn, thời gian giao kéo dài và thị trường cho thuê cạnh tranh gay gắt, việc Vietnam Airlines hợp tác với ba công ty cho thuê máy bay và tiếp nhận toàn bộ máy bay trong năm 2028 thể hiện sự chủ động trong chiến lược phát triển của hãng.

Các thỏa thuận mới nâng tổng số máy bay Boeing 737 MAX 8 trong kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines lên 69 chiếc, gồm 50 chiếc đầu tư và 19 chiếc thuê khai thác. Đây là một trong những kế hoạch đầu tư đội máy bay lớn nhất trong lịch sử hãng, tạo nền tảng mở rộng mạng đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong dài hạn.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam, cho biết: "Các thỏa thuận hôm nay đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong chiến lược đầu tư đội bay của Vietnam Airlines. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho nhu cầu phát triển trong những năm tới mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hãng hàng không quốc gia hiện đại, hoạt động hiệu quả và có năng lực cạnh tranh cao, qua đó phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực hàng không theo tinh thần Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị".

Vietnam Airlines ký thỏa thuận thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 tại Farnborough International Airshow 2026 ẢNH: VNA

Boeing 737 MAX 8 là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới, giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước. Máy bay được thiết kế với khoang hành khách hiện đại, không gian chứa hành lý rộng hơn, phù hợp khai thác các đường bay nội địa và quốc tế tầm ngắn, tầm trung.

Thời gian qua, các hãng hàng không Việt Nam đang tích cực tìm kiếm thuê tàu bay trong bối cảnh ngành hàng không vẫn đang phải đối mặt với thách thức lớn.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 280 chiếc (bao gồm 252 tàu bay cánh bằng và 28 trực thăng), tăng 18 chiếc so với năm 2025. Tuy nhiên, có tổng cộng 17 tàu bay A321NEO đang phải bảo quản và dừng bay dài hạn do thiếu hụt động cơ từ nhà sản xuất (Pratt & Whitney).

Dù con số này đã giảm 6 tàu bay so với cùng kỳ năm 2025, tình trạng thiếu hụt động cơ nguồn cung và vật tư phụ tùng vẫn tiếp tục tạo áp lực lớn lên phương án khai thác của các hãng.