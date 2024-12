Tạm biệt năm cũ 2024: Mạng xã hội ngập tràn lời chúc, mong năm mới tươi vui

Tạm biệt năm 2024, một năm thật sự đáng nhớ với nhiều người và mạng xã hội hiện đang có những lời chúc tốt đẹp, mong bình an và thành công cho tất cả mọi người.



"Xin cảm ơn những người ở lại bên mình"

Tài khoản Nguyễn Ngọc Anh viết lên trang cá nhân: "Hôm nay là 31.12, ngày cuối cùng của năm 2024. Tạm biệt những nỗi buồn, giọt nước mắt và những người đã gặp. Cầu mong 2025 sẽ là một năm tràn đầy may mắn, bình an, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi và những người thân xung quanh. Cuối cùng, xin cảm ơn những người vẫn còn ở lại bên mình".

Nhiều người viết tâm sự trên mạng xã hội về ngày cuối cùng của năm 2024 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nick Facebook có tên Mai Thảo An viết, ngày cuối cùng của năm 2024, cảm ơn vì đã buông được những thứ thuộc về quá khứ, cảm ơn vì không còn buồn. Cảm ơn vì chúng ta vẫn mạnh khỏe cho đến giờ phút này, vẫn có gia đình trông ngóng, vẫn có nơi để trở về. Cảm ơn người đã đi ngang đời, dù không lâu dài nhưng vẫn để lại những ký ức chẳng thể quên.

"Cảm ơn vì sau những tổn thương và mất mát khiến mình nhận ra thật nhiều điều. Cảm ơn những người đến tận hôm nay vẫn còn ở cạnh, yêu thương và lo lắng cho mình. Cảm ơn vì không rời đi, cuối cùng xin cảm ơn 2024 vì tất cả", người này viết.

TP.HCM ngày 31.12.2024 ẢNH: NGUYỄN LÊ DUY AN

Mạng xã hội ngập tràn lời chào tạm biệt năm cũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản L.T.H.N chia sẻ, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2024. Vậy là một năm nữa lại qua đi trong những niềm vui, nỗi buồn, hỷ nộ ái ố, nhiều tiếc nuối...

Một năm thật vất vả, người đi làm lo lắng vì công việc bấp bênh, đồng lương ít ỏi, tiền không có. Người đi học chán nản sau những chuỗi ngày quanh quẩn bên máy tính, điện thoại, người thương nhau chẳng nên duyên phận...

Chen chân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ xem pháo hoa mừng năm mới 2025

Vào những năm tháng sau này, hy vọng bố mẹ càng ngày càng khỏe mạnh, an yên, hạnh phúc. Những ngày cuối năm, hãy sống chậm, tha thứ hơn cho lỗi lầm của những ngày qua, gật đầu để quên đi những gì không may mắn, phiền muộn và hướng về một năm mới an lành và hạnh phúc.

Ai nấy đều mong năm 2025 bình an, hạnh phúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Những ngày năm mới, hy vọng bản thân sẽ trưởng thành hơn. Hy vọng ước mơ sẽ thành hiện thực. Hy vọng tôi có thể tìm được một người thích hợp, cùng người ấy sống hạnh phúc an yên đến già. Và mong rằng, bản thân sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đổ trong quá khứ.

Chỉ mong cuộc đời sẽ đối xử với mình dịu dàng hơn, chỉ mong sau một năm khó khăn ấy, giao thừa sum vầy đủ cả gia đình là hạnh phúc an yên tận đáy lòng. Tạm biệt 2024, chúc những người yêu thương sẽ có một năm mới tràn đầy an yên", người dùng Facebook L.T.H.N bày tỏ.

Nhiều người ghi lại khoảnh khắc đẹp ngày cuối năm ẢNH: NGUYỄN LÊ DUY AN

Sẵn sàng đón năm mới an lành

Chị Nguyễn Hoàng An cũng viết lên trang cá nhân những lời tâm sự trong khoảnh khắc sắp bước sang năm mới 2025. Chị mong bản thân luôn tự hào vì đã trải qua tất thảy mọi thứ trong năm nay, dù không phải là với rất nhiều thành tựu nhưng chắc chắn là đầy can đảm.

Chị mong bản thân tận hưởng ngày cuối thật trọn vẹn, để những ngày cuối năm vỗ về cảm xúc. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, cũng giống như hôm nay - ngày cuối cùng của năm nhưng cũng sắp đến ngày đầu tiên của tháng mới. Chị sẽ lại bắt đầu một chương mới khi năm 2025 đến gần.

Ai nấy đều mong bản thân và những người thân yêu gặp nhiều may mắn trong năm mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Cuộc sống và thành công của một người không chỉ nằm trọn vẹn trong 365 ngày của một năm nên hãy luôn yêu đời, yêu mình. Ngày cuối cùng của năm và cũng là mùng 1 - tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn mang đến thật nhiều may mắn, niềm vui, mọi dự định còn dang dở sẽ được hoàn thành trọn vẹn. Những khó khăn sẽ qua đi, nhường chỗ cho bình an và hạnh phúc, sẵn sàng đón tết Ất Tỵ an lành", chị An viết.

Dòng người hối hả sau giờ tan tầm ẢNH: NGUYỄN LÊ DUY AN

Tài khoản Hải Yến chia sẻ, 2024 là một năm đặc biệt với chị. Chị quyết định rời đất nước từng gắn bó hơn nửa thập kỷ để bắt đầu một con đường mới, trọng trách mới. "Cám ơn 2024 vì những người yêu thương bên cạnh vẫn bình an, mạnh khoẻ. Tạm biệt năm 2024, mong năm 2025 sẽ nhẹ nhàng với mình và tất cả mọi người", chị Yến tâm sự.