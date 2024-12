Những bà sui 'hot' nhất: 38 tuổi lên chức mẹ chồng, xinh đẹp rạng ngời

Sự xuất hiện của những bà sui trong đám cưới thường mang tính truyền thống kết nối hai gia đình. Tuy nhiên, năm 2024 Mạng xã hội xuất hiện những bà sui không chỉ đại diện cho gia đình mà còn có hình ảnh khiến dân mạng ngưỡng mộ. Họ trẻ trung, xinh đẹp, hài hước nhưng không kém phần tinh tế và không ít người lên chức khi chỉ mới… 38 tuổi.



Bà sui sinh năm 1987 nhảy hết mình

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh mẹ cô dâu thể hiện tiết mục nhảy chúc mừng đám cưới con gái với dòng trạng thái: "Đang tuổi ăn tuổi chơi mà bắt làm bà sui". Người phụ nữ mặc chiếc váy trẻ trung biểu diễn những động tác đẹp mắt, cuốn hút. Đoạn clip bà sui nhảy trong đám cưới con gái ở miền Tây khiến nhiều người ngạc nhiên, nhầm tưởng đó là cô dâu.

Chị Vi nhảy hết mình trong đám cưới con gái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhân vật chính trong clip đó là chị Huỳnh Ngọc Ái Vi (37 tuổi, ở TP.Sóc Trăng). Bà sui cho biết, bản thân lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho con gái, trong đó có tiết mục nhảy của chính mình. Chị nhảy cùng các học viên trong lớp với mong muốn con gái có thêm kỷ niệm vui trong ngày trọng đại.

"Khi đọc những bình luận nhầm tưởng là cô dâu, tôi không quá bất ngờ vì ngoài đời không ít người nhận xét tôi trẻ hơn tuổi. Tôi đi với con gái nhiều người tưởng là hai chị em và không nghĩ có con gái đã lập gia đình", mẹ cô dâu bày tỏ.

XU HƯỚNG 24 đặc biệt: 90 phút “Check var” toàn cõi mạng 2024

Mẹ chồng 38 tuổi xinh đẹp

Dân mạng cũng chia sẻ đoạn clip tại lễ ăn hỏi của một cặp đôi ở Trà Vinh. Mẹ chồng trẻ trung, lên chức bà sui ở tuổi 38. Dù hơn con dâu 18 tuổi nhưng nhiều người nhầm tưởng mẹ chồng là nhân vật chính trong đám cưới hoặc hai chị em. Không chỉ gây "sốt" mạng về ngoại hình của mẹ chồng, đám cưới của cặp đôi còn khiến nhiều người trầm trồ khi có quà cưới "khủng".

Theo lời MC tại lễ ăn hỏi, mẹ chồng trao 26 cây vàng, 200 triệu tiền mặt, nhẫn kim cương. Cô dâu đeo vàng cưới trĩu cổ, dân mạng nhiệt tình "xin vía".

Chị Lanh được dân mạng khen trẻ trung, xinh đẹp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mẹ chồng trong đám cưới đặc biệt đó là chị Bùi Thị Kim Lanh (38 tuổi, ở H.Duyên Hải, Trà Vinh). Chị Lanh cho biết, con trai năm nay 20 tuổi, con dâu cũng bằng tuổi. Được nhiều người gửi lời khen, chị Lanh nói rằng không có bí quyết đặc biệt để có vóc dáng cân đối như hiện tại.

"Nếu khen mẹ chồng trẻ hơn so với tuổi là tôi rất vui nhưng hy vọng mọi người không so sánh, bình luận mẹ chồng trẻ hơn con dâu. Con dâu ít tuổi hơn tôi nhiều nên mẹ chồng không thể trẻ hơn con dâu được. Nếu so sánh sẽ tội nghiệp cho con dâu vì hai con mới là nhân vật chính trong đám cưới", chị Lanh chia sẻ.

Dân mạng nhiệt tình khen bà sui hai bên

Những hình ảnh về lễ ăn hỏi của một cặp đôi ở TP.Sơn La được chia sẻ và nhận được nhiều lời khen từ dân mạng. Bởi lẽ, ngoài câu chuyện nhà trai mang bình rượu mơ sang hỏi cưới "bình rượu mơ" của nhà gái, nhiều người đều ấn tượng với hình ảnh về hai bà sui gia. Hai bà được nhận xét sang trọng, trẻ đẹp và quý phái.

Dân mạng khen bà sui hai bên ẢNH: NVCC

Bà sui tặng 1.050 lượng vàng, 9,9 tỉ đồng cho con

Đoạn clip ngắn về việc cho của hồi môn "nhiều chưa từng thấy ở miền Tây" trong một đám hỏi của con chủ tiệm vàng lớn tại TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) "gây bão" trên mạng xã hội. Tổng giá trị của hồi môn của gia đình cho cô dâu trị giá cả trăm tỉ đồng. Đoạn clip đã nhận hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận "xin vía" cô dâu.

Theo đoạn clip do cô dâu Minh Thư đăng tải, hình ảnh trong phần nghi lễ của đám hỏi, có 4 thanh niên khiêng mâm của hồi môn khá nặng được phủ kín bằng vải đỏ tiến vào bàn lễ trước sự tò mò của gia đình hai họ. Lúc này MC lễ hỏi tiết lộ: "Ba mẹ cô dâu chuẩn bị của hồi môn rất kỹ cho con. Ở đây em được mẹ cô dâu nhắn nhủ, tiền mặt sẽ là 9,9 tỉ đồng, 50 lượng vàng và tặng cho chú rể một nhẫn hột xoàn cỡ bự".

Bà sui tặng quà hồi môn khủng cho con gái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều cư dân mạng cũng "choáng váng" trước số tiền mặt 9,9 tỉ đồng được xếp đầy trên mâm và các khay đựng vàng gồm áo giáp vàng, kiềng cổ vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng hình hoa mai, trâm cài tóc bằng vàng... trong lễ ăn hỏi.

Chưa dừng lại, mẹ cô dâu bất ngờ tuyên bố, sắp tới sẽ tặng thêm cho vợ chồng con cô dâu thêm 1.000 lượng vàng làm vốn. Sự hào phóng của người mẹ khiến ai có mặt trong lễ hỏi cũng phải ồ lên vì độ "khủng" của số quà hồi môn của ba mẹ cô dâu dành cho con gái.

Theo đó, cô dâu và chú rể được hỗ trợ đeo vàng do ba mẹ và người thân hai bên trao tặng. Cô dâu ngoài đeo 50 lượng vàng của ba mẹ ruột cho, còn đeo số lượng khá nhiều cưới của ba mẹ chồng cho.

Bà sui giàu có đó là bà Nguyễn Thụy Vân Khánh, mẹ của cô dâu Minh Thư (22 tuổi, ở TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp). Gia đình bà Khánh có hai con gái, trong đó Minh Thư là con gái lớn theo nghề kinh doanh vàng bạc của gia đình.

Bà Khánh cho biết thêm: "Quan niệm của vợ chồng tôi là của cải làm ra bao nhiêu lúc mất cũng sẽ không mang theo được. Kinh doanh kiếm tiền cũng là vì muốn con cái có cuộc sống tốt, hạnh phúc nên tặng vốn cho con khá để có làm vốn... Sau này lớn tuổi vợ chồng tôi chỉ cần số ít tài sản hai vợ chồng đủ sống là được. Tôi hứa sẽ cho 1.000 lượng vàng thì sắp tới vàng lên giá đến 150 triệu đồng/lượng cũng tặng cho con".