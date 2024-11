Xôn xao vụ thợ trang điểm bị lục đồ kiểm tra vì nghi lấy 20 triệu tại đám cưới

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hai cô gái chuyên trang điểm cho cô dâu bị giữ lại để lục vali, đồ đạc và yêu cầu cởi đồ để lục soát vì bị nghi lấy 20 triệu đồng khiến nhiều người bức xúc.

Vụ việc diễn ra tại một đám cưới ở xã Mỹ Tịnh An, H.Chợ Gạo, Tiền Giang.



Để chứng minh bản thân trong sạch, hai thợ trang điểm đồng ý để người nhà lục đồ kiểm tra, đồng thời yêu cầu họ không được bước qua đồ nghề. Một trong hai người cũng phát trực tiếp lên mạng xã hội quay lại cảnh người nhà lục đồ để dân mạng cùng theo dõi, liên tục khẳng định không lấy tiền của họ.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi có người lớn tiếng, thậm chí đề nghị hai cô gái cởi đồ để lục soát. Vì quá bức xúc, hai cô gái đã bật khóc, liên tục khẳng định không lấy tiền của chủ nhà.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dân mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau thời gian lục soát nhưng không thấy tiền, một người phụ nữ được cho là mẹ chú rể cũng nói lời xin lỗi, mong được bỏ qua. Bà cho rằng người nhà không rõ sự việc nên mới có chuyện lục soát. Một người đàn ông khác cũng đến nói rằng "mấy cô thông cảm nha…". Thợ trang điểm đề nghị gọi công an đến giải quyết, tuy nhiên người nhà không đồng ý vì cho rằng đám cưới đang diễn ra, không muốn ồn ào.

Thanh Niên đã liên hệ với chị T.M.N, một trong hai người trang điểm trong vụ việc nhưng không nghe máy.

Công an H.Chợ Gạo, Tiền Giang cho biết, ngày 23.11 đã cử đội điều tra tổng hợp mời những người liên quan đến Công an xã Mỹ Tịnh An để làm việc. Vụ việc đang trong quá trình xác minh, làm rõ nên sẽ thông tin chi tiết sau.

Hai cô gái bị người nhà lục đồ vì nghi trộm tiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo như clip được đăng tải lên mạng xã hội nếu người nhà phát hiện mất tiền mà bắt lục đồ của người khác để kiểm tra khiến họ khóc mếu là hành vi đáng lên án, trái quy định pháp luật. Tùy theo mức độ, hành vi gây ra, việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

"Việc tự ý lục đồ khi nghi ngờ người khác lấy tiền là vi phạm quyền nhân thân, cá nhân. Đơn giản nhất như việc lục đọc thư của người khác cũng không được phép vì liên quan đến vấn đề riêng tư, danh dự nhân phẩm. Trong trường hợp nghi ngờ nên vận động họ tự giác chứng minh không lấy tiền, có sự đồng ý hợp tác còn không phải báo với chính quyền để vào cuộc xử lý", luật sư Tiền cho hay.

Về vấn đề đăng tải, phát trực tiếp lục đồ người khác lên mạng xã hội cũng cần phải xem xét ai là người đăng tải với mục đích gì. Nếu người cố ý lục đồ đồng thời đăng tải lên mạng xã hội có thể cấu thành tội làm nhục người khác.

Theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu bạn có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Nếu phạm tội làm nhục người khác sẽ bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: phạm tội 02 lần trở lên; đối với 02 người trở lên; người phạm tội lợi dụng chức vụ mình đang đảm nhiệm dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; đối với người đang thi hành công vụ: trường hợp người phạm tội có hành vi làm nhục người thi hành công vụ để cản trở người đó thi hành công vụ; đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội.

"Tôi nghĩ rằng khi nhà có công việc tập trung đông người mọi người phải luôn cẩn thận, nếu chẳng may mất tiền phải hết sức bình tĩnh tránh việc suy diễn, ảnh hưởng đến niềm vui hoặc vi phạm pháp luật. Mọi người phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng con người, phải liên hệ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tránh việc nóng giận gây hậu quả đáng tiếc", luật sư Tiền chia sẻ.