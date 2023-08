Chàng trai Việt đã đi 165 nước: Bất ngờ chuyện bộ lạc châu Phi trang điểm tóc bằng... phân bò

Trên trang cá nhân, người đàn ông thường đăng tải những trải nghiệm khác lạ và chia sẻ kinh nghiệm khi đặt chân đến những vùng đất mới. Dù được nhiều người biết mặt trên các nền tảng mạng xã hội nhưng anh rất kín tiếng về đời tư.

Trong cuộc trò chuyện với PV Thanh Niên, anh muốn mọi người biết đến với biệt danh riêng là Lại Ngứa Chân, quê ở Hải Phòng.



"Mỗi ngày có thể đi bộ 7 – 8 tiếng"

Ở phần giới thiệu trên kênh Youtube, anh Chân viết là một người Việt đang trên đường tìm cách chinh phục tất cả quốc gia trên thế giới. Ban đầu, anh chỉ theo đuổi đam mê xê dịch. Khi đi được 50 quốc gia, anh muốn con số lên tới 100. Khi đã đạt được 100 nước, chàng trai thấy mục tiêu đi khắp thế giới là việc hoàn toàn khả thi, không phải mơ ước không tưởng như ban đầu. Vì vậy, anh mới mô tả điều đó trên Youtube.

Người đàn ông thích thú khám phá những bộ lạc ở châu Phi NVCC

Hơn chục năm trước, lần đầu tiên anh đặt chân ra nước ngoài. Đó là lần bỏ hết tất cả tiền tiết kiệm để sang thăm Quảng Châu và Thẩm Quyến. Anh vô cùng ấn tượng với sự sầm uất ở hai thành phố của Trung Quốc. Cũng từ chuyến đi đó, anh quen thêm một số người bạn chơi thân đến ngày hôm nay.

"Hiện tôi đã đi tới 165/195 quốc gia. Tôi làm nghề tự do nên linh động thời gian và có thể làm việc ở bất kỳ đâu có internet. Tôi luôn chú trọng về sức khỏe nên thường xuyên luyện tập từ nhiều năm nay để có sự dẻo dai. Trong những chuyến đi, mỗi ngày tôi có thể đi bộ 7 – 8 tiếng rõng rã mà không cảm thấy mệt", anh chia sẻ.

Anh luôn chia sẻ những trải nghiệm thú vị và kinh nghiệm xê dịch với mọi người NVCC

Ngoài ra, anh thường xuyên tập Yoga vì đây là bộ môn tuyệt vời để rèn luyện không chỉ thể chất và tinh thần. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh có công việc với thu nhập khá tốt. Đó cũng là cơ sở vững chắc cho những chuyến đi.

Người đàn ông tự nhận, bản thân không thích đi theo đám đông và chưa bao giờ xem mình là một người đi du lịch.

Anh là người thích khám phá NVCC

"Sẽ thật buồn tẻ nếu cho chọn giữa Paris và châu Phi thì 10/10 đều chọn Paris. Thế giới còn nhiều quốc gia, địa danh, phong tục tập quán vô cùng độc lạ. Tôi muốn thông qua các chuyến đi đó mang lại cho mọi người, đặc biệt là những người không có điều kiện đi những cái nhìn cận cảnh và sâu sắc nhất về những điều độc đáo trên hành tinh này", anh chia sẻ.

Nhiều bất ngờ cuộc sống ở nhiều bộ lạc

Người đàn ông nói rằng, do Angola mới mở cửa đón du khách mấy năm trở lại đây nên thông tin về các bộ lạc rất ít. Họ sống ở những vùng hẻo lánh nên để đến được làng bản là điều rất cực nhọc. Tuy nhiên, khi đến thăm mới thấy sự đa dạng và độc đáo trong văn hóa truyền thống trên thế giới.

Việc xin visa với anh không khó khăn, anh thường đi tới đâu xin ở đó NVCC

Theo lời kể của anh, người dân ở các bộ lạc này vẫn có cuộc sống khá nguyên thủy và có quan niệm về cái đẹp khác hoàn toàn so với nhiều người. Anh không thể tưởng tượng được đâu đó vẫn có những người trang điểm tóc bằng… phân bò.

"Trên đầu họ đặt một thứ giống được làm bằng ống tre và tóc trang trí rất điệu nghệ. Hỗn hợp các cô gái Mwila bôi lên tóc có mùi rất đặc biệt và có thể ngửi mùi đó trên đường vào làng. Để có bộ tóc đó, họ phải mài từ đá ra một loại bột màu đỏ, sau đó sẽ trộn thêm phân bò, các loại lá và cho lên đầu", anh kể lại.

Anh ngạc nhiên với lối sống của nhiều bộ lạc ở châu Phi NVCC

Trong những chuyến đi tới châu Phi, Cameroon là quốc gia để lại nhiều ấn tượng với anh vì nơi này tình hình an ninh phức tạp. Do vậy, chuyến đi tới Cameroon là sự trộn lẫn của những giây phút nín thở, hồi hộp và những lúc thất vọng vì không tới được một số nơi do quá nguy hiểm.

Ạnh nói rằng, có những chuyến đi cũng rất nguy hiểm NVCC

"Đơn thương độc mã" nhiều năm nhưng anh cho rằng, những khó khăn là yếu tố làm các chuyến đi thêm phần kịch tính và những trải nghiệm có được sau đó càng thêm ngọt ngào.

Anh đạt mục tiêu chinh phục 195/195 quốc gia NVCC

"Ở một số quốc gia bất ổn thì khả năng bị cướp giật, hành hung,… khá cao. Tôi đã bị cướp ở Colombia, Ethiopia và Mozambique. Ở Haiti tôi rơi vào các cuộc đấu súng giữa các băng nhóm, đó cũng là một trải nghiệm đáng sợ. Ngoài ra vấn đề di chuyển phức tạp nhất là ở các nước thiếu cơ sở hạ tầng. Có khi tôi phải ngồi xe bus tới 20 tiếng trên xe chật ních, đường sá đầy ổ gà", người đàn ông nhớ lại.

Anh chụp hình với nhiều người mặc lá thay quần NVCC

Trong hành trình khám phá, có vài lần anh đã chùn bước và muốn dừng lại vì đường đi quá xa và rất tốn kinh phí. Tuy nhiên, những lúc đó "người khám phá" chỉ nghĩ: "Mỗi người chỉ có một cuộc sống. Đã mất công tới đây mà không thực hiện thì không còn là hảo hán. Vì vậy, tôi lại ngẩng cao đầu và lên đường". Thời gian tới, anh sẽ hoàn thành nốt mục tiêu chinh phục các quốc gia còn lại.