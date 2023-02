Tạm biệt người yêu và hẹn gặp lại sau khi đi nghĩa vụ quân sự

Thượng tá Nguyễn MInh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Q.1 cho biết năm nay Q.1 có 130 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 23 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, có 60 công dân tham gia lực lượng hải quân ở Cam Ranh. Sau 2 năm không tổ chức hội trại tòng quân do dịch bệnh thì năm nay hội trại được tổ chức trong không khí háo hức, vui tươi. Mang ý nghĩa to lớn trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngày mai, sẽ là lễ giao nhận quân chính thức đầy trang trọng, bảo đảm đúng nghi thức của quân đội.