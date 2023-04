Tạm cắt 3 dự án để bù đội vốn 332 tỉ đường tránh đông Buôn Ma Thuột

Ngày 17.4, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thống nhất với đề nghị của Bộ GTVT về lồng ghép nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP.Buôn Ma Thuột. Theo đó, sẽ cân đối ngân sách tỉnh để hỗ trợ phần kinh phí giải phóng mặt bằng phát sinh 332 tỉ đồng của dự án này.

Trước đó, giữa tháng 3, Bộ GTVT có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, xử lý theo hướng địa phương rà soát, cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ phần kinh phí giải phóng mặt bằng phát sinh (332 tỉ đồng), không để ảnh hưởng đến việc điều chỉnh quy mô, kết cấu, tính đồng bộ của công trình và hiệu quả đầu tư của dự án trên.

Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông Buôn Ma Thuột đang được thi công CTV

Sau đề nghị của Bộ GTVT, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Lắk đã rà soát, báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tạm dừng 3 dự án để bù kinh phí phát sinh của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông TP.Buôn Ma Thuột.

Theo đó, 3 dự án tạm dừng đầu tư gồm: dự án hệ thống cấp nước liên xã tại H.M'Đrắk (90 tỉ đồng), dự án trục đường số 14 thuộc quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị mới đồi thủy văn TP.Buôn Ma Thuột (180 tỉ đồng) và dự án đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị khu trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2 (dự chi 79 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh).

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông TP.Buôn Ma Thuột dài hơn 39 km được Bộ GTVT phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đi qua địa bàn TP.Buôn Ma Thuột và các huyện: Cư M'gar, Cư Kuin và Krông Pắk. Dự án triển khai từ năm 2020, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Vì nhiều lý do nên giá trị xây lắp tại dự án thấp, chậm so với kế hoạch đã đề ra. Quá trình thực hiện dự án đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu, chủ yếu phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng 332 tỉ đồng.