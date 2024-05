Tâm điểm tuần thứ hai xét xử ông Trump

Bà Hicks là thư ký báo chí cho chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016 và sau đó trở thành Giám đốc truyền thông Nhà Trắng sau khi ông đắc cử. Những lời khai trong phiên tòa ngày 3.5 của bà Hicks, người bị buộc phải ra làm chứng theo trát triệu tập của bên công tố, được bồi thẩm đoàn hết sức chú ý, theo tường thuật của báo The Hill.



Cuộc khủng hoảng gây choáng váng

Ông Trump đối diện 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh, liên quan khoản tiền 130.000 USD chi cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Số tiền này nhằm ngăn bà Daniels công khai mối quan hệ tình ái giữa hai người trước đó 10 năm. Luật sư Michael Cohen, người chuyên giải quyết các rắc rối cho ông Trump, đã đưa số tiền cho bà Daniels và sau đó được phía ông Trump trả lại. Các công tố viên cáo buộc khoản tiền đã được phía ông Trump liệt kê là "chi phí pháp lý" nhằm che giấu mục đích thật sự là bảo vệ nỗ lực tranh cử của ông. Cựu tổng thống bác bỏ mọi cáo buộc, kể cả việc quan hệ với bà Daniels.

Ông Trump tại phiên tòa ngày 3.5 ở New York (Mỹ) Reuters

Tại phiên tòa, các công tố viên đã cung cấp cho bồi thẩm đoàn bản đánh máy những lời ông Trump nói trong đoạn video nổi tiếng được báo chí phanh phui ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 một tháng. Trong đoạn video được ghi hình vào năm 2005, ông Trump đã có những lời lẽ khiếm nhã về phụ nữ trong cuộc trò chuyện với một nam phóng viên và có vẻ không hay biết đang bị ghi hình. Sự thô lỗ của ông Trump trong đoạn video đó được cho là sẽ phá hỏng nỗ lực tranh cử của ông vào năm 2016. "Tôi hơi choáng váng. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng đoạn băng đó gây tổn hại. Đây là một cuộc khủng hoảng", bà Hicks miêu tả phản ứng từ đội ngũ của ông Trump thời điểm đó.

Nhân chứng khai rằng đã nhận được email của một phóng viên của tờ The Wall Street Journal (WSJ), trong đó có bản đánh máy cuộc hội thoại mà không có đoạn video. Bà ngay lập tức liên hệ với các đồng nghiệp trong chiến dịch, bày tỏ nghi ngờ về độ xác thực do chưa được xem video và yêu cầu họ nhất quyết phủ nhận. Bà Hicks khai rằng những lời đó không giống như điều ông Trump sẽ nói nhưng cũng không xa lạ so với những cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người đàn ông về phụ nữ.

Ông Trump nói với báo chí ngoài phòng xử án ngày 3.5 Reuters

Điểm quan trọng của vụ án

Cũng tại phiên tòa, bà Hicks đã có những lời khai có lợi cho sếp cũ, liên quan bài báo của WSJ vài ngày trước cuộc bầu cử, khai thác thông tin về khoản chi cho cựu người mẫu Karen McDougal, người cũng nói có quan hệ tình ái với ông Trump nhưng cựu tổng thống phủ nhận. Bà Hicks cho biết ông Trump đã lo sợ về phản ứng của vợ ông nếu biết chuyện và đã đề nghị không giao báo đến nhà vào sáng hôm sau.

Theo The Hill, đây là một điểm rất quan trọng trong vụ án bởi tội danh mà ông Trump bị cáo buộc có thể chuyển từ nhẹ thành nặng, nếu hành động của ông dẫn đến một việc phạm tội khác. Cụ thể, bồi thẩm đoàn sẽ xác định việc chi tiền của ông chỉ đơn thuần là để tránh bị xấu hổ hay là hành động với mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử.

Ông Trump và bà Hope Hicks tại Nhà Trắng năm 2018 AFP

Theo tờ The Washington Post, những lời khai của bà Hicks giúp bên công tố viên chứng thực nỗ lực phản ứng sau khi các câu chuyện liên quan được phanh phui trước chiến dịch năm 2016. Bà Hicks cũng phần nào giúp đỡ cho phía bị cáo khi miêu tả ông Cohen, nhân chứng quan trọng của phe công tố, là nhân vật thiếu chín chắn và không được hoan nghênh tham gia vào các hoạt động chính trị của ông Trump. Lời khai của bà Hicks cũng khép lại tuần xét xử thứ hai và phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 6.5.