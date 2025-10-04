Tạm dừng đón khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa ra thông báo về việc tạm dừng đón khách đến viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, Quảng Trị). Quyết định này được đưa ra sau khi khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 10 vừa qua.

Theo thông tin được công bố chiều 3.10, nhiều hạng mục tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến bị hư hại và cần thời gian để tu sửa. Trong thời gian khắc phục, hoạt động đón tiếp cán bộ, nhân dân và du khách đến dâng hương, tưởng niệm tại mộ Đại tướng sẽ tạm ngưng nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn cảnh quan, trật tự khu mộ.

Bên trong khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ẢNH: THANH LỘC

Gia đình Đại tướng khẳng định, ngay sau khi hoàn tất công tác sửa chữa, khu mộ sẽ được mở cửa trở lại để tiếp tục phục vụ đồng bào, chiến sĩ và du khách trong cả nước có nguyện vọng viếng thăm.

Trong nhiều năm qua, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến đã trở thành một địa chỉ linh thiêng, thu hút hàng triệu lượt người tìm về. Nơi đây không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là biểu tượng của lòng tri ân sâu nặng mà nhân dân cả nước dành cho Đại tướng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.