Tắm giải nhiệt trên sông Hồng

Cuối chiều, người lớn, trẻ nhỏ chọn cách ngâm mình dưới dòng nước mát của sông Hồng để xua đi cảm giác oi bức trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm.
Những ngày gần đây, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt phổ biến 39 - 41 độ C khiến người dân vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, sau mỗi buổi chiều, nhiều người chọn cách đi tắm giải nhiệt tại các bể bơi, khu vui chơi, tắm sông, hồ...
Ghi nhận của Thanh Niên vào 18 giờ 30 ngày 26.5, rất đông người dân đã có mặt tại bãi tắm tự phát nằm ven sông Hồng, đoạn giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân (P.Hồng Hà, Hà Nội). Họ cởi trần, mang theo áo phao hoặc những can nước để ngâm mình dưới nước giải nhiệt
Phần lớn trong số người tắm giải nhiệt là thanh niên, người trung tuổi
Một số gia đình mang theo trẻ em để dạy bơi
Các em nhỏ đều được mặc áo phao để bảo đảm an toàn
Gia đình 9 người, 3 thế hệ của chị Nguyễn Thị Phương tắm giải nhiệt từ 17 giờ 30 chiều nay. Chị Phương cho biết, 1 tuần khoảng 3 buổi, chị sẽ cho 6 cháu nhỏ trong gia đình ra sông Hồng luyện bơi
Với những nam thanh niên, họ cho rằng nước sông chính là chiếc điều hòa thứ hai khiến họ xua tan đi sự nóng bức của mùa hè
Nam thanh niên biểu diễn nhào lộn trên sông Hồng
Càng về chiều muộn, bãi tắm càng đông người
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội nắng nóng nhất cả nước với nền nhiệt 41,1 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất tính từ đầu mùa hè năm nay. Dự báo, nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 29.5
