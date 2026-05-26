Tắm giải nhiệt trên sông Hồng

Đình Huy
26/05/2026 21:45 GMT+7

Cuối chiều, người lớn, trẻ nhỏ chọn cách ngâm mình dưới dòng nước mát của sông Hồng để xua đi cảm giác oi bức trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm.

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 1.

Những ngày gần đây, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt phổ biến 39 - 41 độ C khiến người dân vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, sau mỗi buổi chiều, nhiều người chọn cách đi tắm giải nhiệt tại các bể bơi, khu vui chơi, tắm sông, hồ...

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 2.

Ghi nhận của Thanh Niên vào 18 giờ 30 ngày 26.5, rất đông người dân đã có mặt tại bãi tắm tự phát nằm ven sông Hồng, đoạn giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân (P.Hồng Hà, Hà Nội). Họ cởi trần, mang theo áo phao hoặc những can nước để ngâm mình dưới nước giải nhiệt

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 3.

Phần lớn trong số người tắm giải nhiệt là thanh niên, người trung tuổi

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 4.

Một số gia đình mang theo trẻ em để dạy bơi

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 5.

Các em nhỏ đều được mặc áo phao để bảo đảm an toàn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 6.

Gia đình 9 người, 3 thế hệ của chị Nguyễn Thị Phương tắm giải nhiệt từ 17 giờ 30 chiều nay. Chị Phương cho biết, 1 tuần khoảng 3 buổi, chị sẽ cho 6 cháu nhỏ trong gia đình ra sông Hồng luyện bơi

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 7.

Với những nam thanh niên, họ cho rằng nước sông chính là chiếc điều hòa thứ hai khiến họ xua tan đi sự nóng bức của mùa hè

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 8.

Nam thanh niên biểu diễn nhào lộn trên sông Hồng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 9.
Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 10.
Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 11.
Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 12.

Càng về chiều muộn, bãi tắm càng đông người

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tắm giải nhiệt trên sông Hồng- Ảnh 13.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội nắng nóng nhất cả nước với nền nhiệt 41,1 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất tính từ đầu mùa hè năm nay. Dự báo, nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 29.5

ẢNH: ĐÌNH HUY


Người lao động oằn mình làm việc dưới nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Giữa nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, nhiều lao động tự do như xe ôm, cửu vạn, công nhân vệ sinh... tại bến xe Mỹ Đình (P.Từ Liêm, Hà Nội) phải liên tục tìm bóng râm để hồi sức sau những phút làm việc ngoài trời.

