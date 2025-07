Tạm giữ 14 'báo thủ' gây náo loạn trên đường

Ngày 14.7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định tạm giữ hình sự 14 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Vạn Thiện - Bến En, thuộc địa bàn xã Yên Thọ (Thanh Hóa).

14 thanh niên bị tạm giữ hình sự ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, tối 6.7, nhóm 17 thanh niên (chưa rõ danh tính) ngụ trên địa bàn các xã Nông Cống, Thăng Bình, Thắng Lợi rủ nhau mang theo dao, súng cao su bắn đạn bi, gậy sắt đi trên 8 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm.

Nhóm thanh niên đã cầm theo hung khí, chạy xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô inh ỏi gây náo loạn trên tuyến đường Vạn Thiện - Bến En (đoạn qua xã Yên Thọ) khiến người dân bức xúc.

Quá trình di chuyển nhóm này còn vô cớ dùng đá ném, dùng dao chém làm 2 người đi đường thương tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Yên Thọ đã phối hợp với công an các xã nơi các đối tượng thường trú để điều tra, làm rõ. Sau đó chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý.

Quá trình phân loại, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 14/17 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.