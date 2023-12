Tạm giữ 2 thanh niên sơn quảng cáo đánh bạc lên hàng trăm ghế đá công viên

Sáng 28.12, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lữ Văn Thủy (26 tuổi, trú H.Con Cuông, Nghệ An) và Lò Văn Tuân (27 tuổi, trú H.Điện Biên, Điện Biên) để làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại điều 178 bộ luật Hình sự. Hai người này đã phun sơn để quảng cáo đánh bạc qua mạng lên ghế đá ở TP.Bắc Ninh.

Hai nghi phạm bị tạm giữ KIẾN TRẦN

Trước đó, khoảng 1 giờ 45, quá trình tuần tra, Công an TP.Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ Tuân và Thủy đang phun sơn quảng cáo địa chỉ trang web đánh bạc qua mạng lên các ghế đá công viên trên địa bàn TP.Bắc Ninh.

Qua làm việc, hai nghi phạm thừa nhận qua mạng xã hội, cả 2 được một người không quen biết thuê phun sơn quảng cáo đánh bạc vào các ghế đá và được trả công 25.000/ghế.

Công an làm việc với 2 nghi phạm KIẾN TRẦN

Sau khi nhận khuôn quảng cáo, Tuân và Thủy tự đi mua sơn rồi di chuyển từ Bắc Giang sang TP.Bắc Ninh tìm các ghế đá ở công viên, vỉa hè để phun sơn quảng cáo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả 2 quay lại video xác nhận gửi cho người thuê để nhận tiền công.

Với cách này, từ 23 - 26.12, Tuân và Thủy đã phun sơn quảng cáo lên hơn 400 ghế đá, nhận gần 6 triệu đồng tiền công.