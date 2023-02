Tạm giữ 5 nghi can lừa trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản

Ngày 24.2, thông tin từ Công an H.Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa trúng thưởng.

5 nghi can đang bị tạm giữ hình sự C.A

Trước đó, vào cuối năm 2022, Công an H.Thanh Chương tiếp nhận tin báo của một số người dân bị một nhóm người gọi điện lừa đảo trúng thưởng rồi nộp tiền cọc để nhận thưởng, sau đó nạn nhân bị chiếm đoạt tiền.

Qua điều tra, Công an H.Thanh Chương xác định 5 nghi can đã thực hiện hành vi lừa đảo này là: Nguyễn Hoàng Long (29 tuổi), Dương Viết Lãm (29 tuổi), Lê Văn Toàn (28 tuổi), Nguyễn Văn Anh (29 tuổi) và Hoàng Anh Tuấn (32 tuổi, đều ngụ H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự các nghi can trên để phục vụ công tác điều tra.

Công an xác định thời gian qua, các nghi can này đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều người, nên đã tìm số điện thoại và gọi điện cho nạn nhân, thông báo trúng thưởng tài sản và tiền mặt có giá trị lớn.

Để được nhanh chóng "nhận thưởng", các nghi can trên yêu cầu các nạn nhân phải đóng tiền cọc. Bước đầu cơ quan công an xác định, thời gian qua, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân ở Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng để điều tra.