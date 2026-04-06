Thời sự

Tạm giữ hình sự 2 nghi can vụ cắt trộm dây điện trên cao tốc

Lê Lâm
06/04/2026 16:01 GMT+7

Lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can cắt trộm dây điện hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ngày 6.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Lê Thành Nguyên (40 tuổi, ở xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai), và Trần Ngọc Huân (37 tuổi, ở TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai nghi can bị bắt giữ cùng tang vật

Theo thông tin ban đầu, ngày 1.4, Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Bến Lức - Long Thành về việc bị mất trộm gần 1.000 m dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, giá trị gần 193 triệu đồng.

Vào cuộc truy xét, rạng sáng 4.4, Công an xã Phước Thái phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Lê Thành Nguyên đang cắt trộm dây điện trên đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành và thu giữ 40 m dây điện, 1 kềm sắt, 1 dao nhọn, 1 đèn pin, 1 xe mô tô.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ Trần Ngọc Huân để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ 90 ký lõi dây điện đồng, cùng nhiều tang vật liên quan.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng bị trộm

Liên quan đến việc mất cắp dây điện trên cao tốc, ngày 3.4, Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã có văn bản trình báo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai về việc dự án bị mất cắp vật tư, thiết bị chiếu sáng.

Cụ thể, qua kiểm tra hiện trường gói thầu số 9-XL (đoạn Km16+000 đến Km23+000, thuộc địa bàn xã Long Thành và xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai), chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu đã phát hiện nhiều trụ đèn chiếu sáng đã bị xâm hại, hệ thống cáp điện bị cắt phá và rút khỏi vị trí lắp đặt.

Dây điện chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt trộm

Thống kê cho thấy khối lượng vật tư bị mất cắp gồm 747 m cáp ngầm các loại, 1.815 m cáp đồng trần M10 mm2 và 52 bảng điện cửa cột. Thiệt hại ước tính khoảng 569 triệu đồng.

Theo Ban Quản lý dự án 85, sự việc trên không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho nhà thầu và dự án, mà còn có thể làm gián đoạn quá trình vận hành thử, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Bởi vì hiện dự án bước vào giai đoạn nước rút, chủ đầu tư cùng các nhà thầu tập trung hoàn thiện các hạng mục nhằm đưa vào khai thác theo kế hoạch (dự kiến trong cuối tháng 4.2026).

