Tạm giữ hình sự 2 người dùng gậy tấn công bảo vệ chùa Hương

Ngày 12.2, một lãnh đạo UBND H.Mỹ Đức thông tin, Công an H.Mỹ Đức đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Vũ Văn Đại (31 tuổi, trú Q.Lê Chân, Hải Phòng) và Bùi Đức An (31 tuổi, trú Q.Kiến An, Hải Phòng) để làm rõ về hành vi "gây rối trật tự công cộng" tại chùa Hương.

Hình ảnh vụ việc tại động Hương Tích CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 11.2, đoàn khách khoảng 30 người quê ở Hải Phòng tham gia lễ hội Chùa Hương trong đó có Đại và An. Khi đoàn đang đi xuống động Hương Tích, Đại đã trèo qua đường ngược chiều để đi xuống động.



Thấy vậy, anh Trần Văn Hoàng (20 tuổi, nhân viên bảo vệ tại động Hương Tích) đã nhắc nhở du khách không đi vào phần đường ngược chiều, tránh gây ách tắc cho người đi lên. Tuy nhiên, Đại không chấp hành và cãi nhau với anh Hoàng.

Anh Hoàng tiếp tục yêu cầu Đại đi vào phần đường xuôi chiều thì Đại dùng tay đấm vào mặt anh Hoàng. Sau đó, 2 bên xảy ra xô xát, anh Hoàng tiếp tục bị nhóm của Đại xông vào dùng chân, tay đấm đá... Trong khi đó, An dùng gậy gỗ đánh anh Hoàng gây thương tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác trạm Công an động Hương Tích đã có mặt, tiến hành khống chế, bắt giữ Đại và An đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý. Vụ việc sau đó cũng được người dân quay lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Động Hương Tích thuộc Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương). Lễ hội chùa Hương là lễ hội dài nhất nước khi thường diễn ra trong 3 tháng đầu năm. Sau 2 năm tạm dừng do dịch Covid-19, năm nay lễ hội chùa Hương mở cửa trở lại và đón hàng vạn du khách thập phương tới tham quan, du xuân mỗi ngày.