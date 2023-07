Tạm giữ hình sự nghi phạm vận chuyển 4.000 gói thuốc lá lậu

Ngày 4.7, Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Thanh (28 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi vận chuyển thuê hàng cấm là thuốc lá lậu.

Nguyễn Chí Thanh tại cơ quan công an NAM LONG

Theo đó, khoảng 2 giờ cùng ngày (4.7), Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp Đội CSGT trật tự Công an H.Mang Thít tuần tra trên đường tỉnh 903. Khi đến đoạn thuộc ấp An Hội, xã Tân An Hội, H.Mang Thít, phát hiện xe ô tô 5 chỗ BS 60E - 005.30 đang dừng bên đường có biểu hiện nghi vận chuyển hàng cấm, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai tên Nguyễn Chí Thanh và trên xe có cất giấu 4.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu gồm nhiều nhãn hiệu.

Nguyễn Chí Thanh cùng tang vật là thuốc lá nhập lậu NAM LONG

Bước đầu làm việc, Thanh khai nhận số thuốc lá trên là do một người đàn ông thuê vận chuyển từ H.Đức Hòa (Long An) đến giao cho một người phụ nữ tại H.Mang Thít với tiền công 700.000 đồng. Trong lúc Thanh dừng xe chờ người đến nhận hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang.

Vụ vận chuyển thuốc lá lậu nêu trên trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.