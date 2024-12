Tạm giữ hình sự người đàn ông cho vay nặng lãi 543%/năm

Ngày 23.12, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Quảng Ngãi phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa điều tra làm rõ hành vi của Hoàng Ngọc Thông (19 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Thông.

Hoàng Ngọc Thông tại cơ quan công an ẢNH: THÀNH SỰ

Theo cơ quan công an, Hoàng Ngọc Thông cho khoảng 30 người dân trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn (Quảng Ngãi) vay tiền, lãi suất lên đến 543%/năm, tổng số tiền cho vay hơn 500 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Công an TP.Quảng Ngãi tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Thương (29 tuổi, ở P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi) cũng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Công Thương cho nhiều người dân cư trú trên địa bàn P.Quảng Phú vay tiền. Sau đó, mở rộng hoạt động cho vay nặng lãi ra địa bàn TP.Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức.

Nguyễn Công Thương tại cơ quan công an ẢNH: THÀNH SỰ

Ngày 19.12, tổ trinh sát thuộc Đội CSHS Công an TP.Quảng Ngãi bắt giữ Nguyễn Công Thương khi người này đang thu tiền của người vay. Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, gồm: hơn 150 giấy vay tiền, hàng chục CCCD, giấy đăng ký, giấy phép lái xe, sổ đỏ… đứng tên nhiều người do Thương giữ.

Tại cơ quan công an, Thương nhận tội và khai nhận cho khoảng 80 người dân vay tiền với lãi suất lên đến 203%/năm, với tổng số tiền cho vay hơn 2 tỉ đồng.