Tạm giữ hình sự người phụ nữ đi ô tô trộm vàng

Ngày 12.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cầu Ngang (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Thị Lý (35 tuổi, ngụ P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm trộm vàng ở Trà Vinh.

Trần Thị Lý tại hiện trường xảy ra vụ mất trộm 16 chỉ vàng NAM LONG

Trước đó, ngày 5.5, Công an H.Cầu Ngang tiếp nhận tin báo của chủ một tiệm vàng tại khóm Minh Thuận A, TT.Cầu Ngang, H.Cầu Ngang về việc tiệm bị mất trộm 5 dây chuyền vàng (loại 18K và 24K) với tổng trọng lượng 16 chỉ. Ngay sau đó, lực lượng công an đến hiện trường xác minh vụ việc và phối hợp lực lượng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11.5, Công an H.Cầu Ngang và các trinh sát CSHS Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện xe ô tô BS 51A - 27.28 lưu thông trên địa bàn TT.Cầu Ngang có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra; đồng thời mời người phụ nữ trên ô tô đến cơ quan công an làm rõ.

Trần Thị Lý cùng nhiều tiền, vàng đã được công an tạm giữ NAM LONG

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên là Trần Thị Lý và bước đầu đã thừa nhận hành vi lấy trộm số vàng nêu trên. Qua kiểm tra, cơ quan công an lập biên bản tạm giữ 1 sợi dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động và hơn 400 triệu đồng.

Vụ trộm vàng nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Cầu Ngang phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.