Trà Vinh: Tạm giữ hình sự người phụ nữ 55 tuổi vận chuyển ma túy

Ngày 27.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hàng Thị Thu Thủy (55 tuổi, ngụ khóm 3, P.7, TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi vận chuyển phép chất ma túy.

Nghi phạm Hàng Thị Thu Thủy bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy NAM LONG

Trước đó, chiều 26.4, Tổ công tác thuộc Công an TP.Trà Vinh phối hợp lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực khóm 1, P.5, TP.Trà Vinh nhìn thấy bà Thủy điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện bà Thủy cất giấu 1 bịch ni lông trong suốt bên trong có chứa chất nghi là ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của bà Thủy tại ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, H.Châu Thành, Trà Vinh, công an phát hiện, lập biên bản tạm giữ 13 bịch ni lông trong suốt bên trong có chứa chất nghi là ma túy cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Số ma túy được lực lượng công an tìm thấy tại nơi ở của Hàng Thị Thu Thủy NAM LONG

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các chất chứa trong bịch ni lông đều là ma túy (loại methamphetamine), có tổng trọng lượng hơn 48 gram.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Thủy khai nhận đang trên đường vận chuyển ma túy giao cho một đối tượng ở P.6, TP.Trà Vinh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ vận chuyển trái phép chất ma túy trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.