Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn chết người, xe nổ lốp vẫn chạy trốn

Sáng 5.4, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự tài xế Trần Xuân Thủy (32 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, H.Nghi Lộc, Nghệ An), để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người chết và 1 người bị thương.



Chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn ẢNH: CTV

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối 4.4, tài xế Trần Xuân Thủy lái ô tô 7 chỗ chạy trên QL46B đoạn qua xóm Khoa Đà (xã Hưng Tây, H.Hưng Nguyên) thì va chạm với 2 xe máy do chị Đinh Thị Phương (22 tuổi, ngụ xã Hoa Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển khiến chị Phương bị thương.

Tiếp đó, xe ô tô này tông trúng xe máy do anh Nguyễn Đức Thịnh (32 tuổi, ngụ xã Long Xá, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông phía trước, khiến anh Thịnh tử vong. Tại hiện trường, 1 chiếc lốp phía trước của xe ô tô bị bung khỏi bánh xe, văng ra đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở xã Hưng Tây, tài xế Thủy đã có va chạm với một phương tiện khác tại xã Nghi Trung (H.Nghi Lộc). Sau đó, tài xế Thủy tiếp tục lái xe ô tô qua địa bàn xã Nghi Liên (TP.Vinh) và va chạm với một phụ nữ 63 tuổi đang đi xe đạp khiến người này phải nhập viện.

Tài xế Thủy sau đó lái xe đến H.Hưng Nguyên, khi đến xã Hưng Tây thì gây tai nạn chết người.



Bánh trước chỉ còn mâm xe nhưng tài xế vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy hàng chục km ẢNH: CTV

Sau khi gây tai nạn ở xã Hưng Tây, tài xế Thủy lái ô tô rời khỏi hiện trường dù một bánh trước đã bị nổ lốp, chỉ còn lại chiếc mâm bánh xe.

Nhiều người đi đường hoảng hốt khi phát hiện xe ô tô chạy không có lốp phía trước, mâm bánh xe tiếp xúc với mặt đường tạo ra các tia lửa.

Khi xe chạy đến xã Xuân Hòa (H.Nam Đàn), cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 15 km, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.