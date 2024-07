Tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm nghi nhập lậu rao bán trên Facebook

Ngày 13.7, theo thông tin xác nhận từ Đội quản lý thị trường số 2, Cục quản lý thị trường Hải Phòng, đơn vị này vừa phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Q.Hải An kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại có dấu hiệu nhập lậu, trị giá gần 400 triệu đồng tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Hồng Anh (địa chỉ tại đường Chợ Lũng, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Hải Phòng).

Lực lượng quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với Công an Q.Hải An kiểm đếm số sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu tại cửa hàng kinh doanh do bà Lê Thị Thu Hồng làm chủ tại P.Đằng Hải GIANG LINH

Trước đó, qua nắm bắt địa bàn, Đội quản lý thị trường số 2 phát hiện bà Lê Thị Thu Hồng mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm và thường chào bán các sản phẩm mỹ phẩm trên mạng xã hội thông qua tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Hồng Anh Chuyên Đồ Hiệu".

Ngày 11.7, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an Q.Hải An kiểm tra cửa hàng của bà Hồng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 2.121 sản phẩm mỹ phẩm các loại gồm: son, kem dưỡng, serum... có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Tổng trị giá số hàng nói trên được tính theo giá bà Hồng niêm yết bán là: 364.857.000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa là mỹ phẩm nói trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.