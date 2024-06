Tạm giữ khẩn cấp 3 nghi phạm chặn đánh tài xế xe tải trên cao tốc

Liên quan đến video tài xế xe tải bị chặn xe, bị đánh đập dã man trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ngày 24.6, Công an H.Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nghi phạm.

2 nghi phạm Nguyễn Văn Tạo và Trần Mạnh Cường bị tạm giữ tại Công an H.Bảo Yên BẮC HÀ

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bảo Yên đã lập hội đồng khám nghiệm hiện trường và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Nguyễn Văn Tạo (46 tuổi) và Trần Mạnh Cường (42 tuổi), cùng trú tại TX.Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) và Hồ Văn Trường (23 tuổi), trú tại TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh tài xế xe tải bị 3 đối tượng hành hung trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo xác minh của Công an H.Bảo Yên, sự việc xảy ra khoảng 9 giờ 23 ngày 22.6 tại Km216 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, liên quan đến 2 phương tiện: xe khách Trúc Ngưu mang biển số 24B-009.19 và xe tải mang biển số 24C-051.65.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an H.Bảo Yên đã phối hợp với Đội 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) truy tìm 2 xe ô tô có liên quan trong vụ việc, đồng thời yêu cầu chủ xe tải đầu kéo mang biển số 24C-051.65 kéo theo rơ moóc biển số 24R-01316 và những người liên quan đến Công an H.Bảo Yên để làm việc.

Hình ảnh phụ xe Hồ Văn Trường lao lên cabin hành hung tài xế xe tải BẮC HÀ

Tại buổi làm việc, lái xe khách là ông Nguyễn Văn Tạo khai nhận, trong khi đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì xảy ra va chạm với xe tải.

Sau khi xảy ra va chạm, ông Nguyễn Văn Tạo mặc dù đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế xe tải dừng xe để giải quyết, nhưng xe tải này vẫn không dừng lại. Do quá bức xúc trước hành động đó, ông Nguyễn Văn Tạo đã lái xe khách chặn đầu, buộc xe tải phải dừng ngay trên đường cao tốc.

Khi chặn được xe tải, ông Nguyễn Văn Tạo cùng với lái xe phụ Trần Mạnh Cường, phụ xe Hồ Văn Trường xông lên cabin hành hung lái xe tải.