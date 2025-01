Tạm giữ nghi phạm cướp giật 213 tờ vé số của cụ bà 70 tuổi

Chiều 12.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phước (35 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.





Nghi phạm Nguyễn Văn Phước tại cơ quan công an ẢNH: CAAG

Khoảng 5 giờ 30 ngày 9.1, bà V.T.B.B (70 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên) đến Công an phường này trình báo bị cướp giật 213 tờ vé số.

Theo trình bày của bà B., sáng sớm cùng ngày, bà ngồi bán vé số bên lề đường, thuộc P.Mỹ Long, thì có một thanh niên hơn 30 tuổi chạy xe máy đến hỏi mua vé số. Khi bà đưa xấp vé có 213 tờ cho chọn thì người này bất ngờ giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy. Bà B. cố sức đuổi theo và tri hô, nhưng do tuổi cao, chạy được đoạn ngắn thì bà té ngã xuống đường.

Camera người dân quay lại cảnh Nguyễn Văn Phước giả vờ mua vé số rồi cướp giật 213 vé của bà V.T.B.B ẢNH: CAAG

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Long Xuyên nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hình ảnh camera nhà người dân ghi lại, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Phước là nghi phạm gây ra vụ cướp giật nêu trên. Đến khoảng 18 giờ ngày 9.1, Công an TP.Long Xuyên bắt giữ Phước.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phước đã thừa nhận hành vi cướp giật vé số của bà B, đem bán lại cho người khác lấy tiền tiêu xài.