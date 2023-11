Công an làm rõ hai vụ nghi cướp giật vé số của người già, khuyết tật

Phản ánh với chúng tôi, ông T.V.T (68 tuổi, quê Cần Thơ) cho biết, chiều 30.10, ông chạy xe đạp đến đại lý lấy 408 tờ vé số để đi bán dạo.



Ông T. chỉ vị trí nơi ông bị cướp giật 72 tờ vé số TRẦN KHA

Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đến đường Liên ấp 1-2 (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) thì có một người nam ngoài 30 tuổi đi xe máy đến hỏi mượn cuốn sổ để dò vé số.

Sau đó, người này hỏi mua vé số nên ông T. đưa 6 xấp vé số (mỗi xấp 12 vé) thì người này lấy rồi rồ ga xe chạy mất.

"Hắn lấy đi 72 tờ vé số cùng cuốn sổ dò của tôi. Lúc đó tôi chạy bộ theo nhưng đuổi không kịp", ông T. nói.

Theo ông T., ông rời quê lên TP.HCM thuê trọ tại H.Bình Chánh và hành nghề bán vé số hơn chục năm nay. Ông có 4 người con và đã lập gia đình, ra ở riêng. Hai vợ chồng lớn tuổi, công việc bán vé số của ông là nguồn thu nhập chính. Hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày ông T. được chủ đại lý cho lấy vé số bán và thanh toán tiền vào cuối ngày. Việc bị cướp giật mất vé số khiến ông rất lo lắng bởi phải lo kiếm tiền trả lại cho đại lý bù số vé đã mất. Ông mong muốn lực lượng chức năng sớm bắt kẻ gian, xử lý.

Trước đó, ngày 28.10, cách vị trí của ông T. bị cướp giật vé số khoảng 1 km, anh L.Đ.K (khoảng 30 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) khuyết tật cũng bị kẻ gian cướp giật khoảng 200 tờ vé số.

Anh K. cầm tấm bảng do người dân viết, ngồi trên ghế bên đường, nhờ sự giúp đỡ của người đi đường NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nhận được thông tin, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp Công an H.Bình Chánh xuống hiện trường ghi nhận vụ việc, lấy lời khai những người liên quan để truy xét làm rõ vụ người khuyết tật nghi bị cướp giật vé số. Tuy nhiên, việc lấy lời khai gặp không ít khó khăn do người này hạn chế về ngôn ngữ, cung cấp thông tin mơ hồ, không rõ địa điểm và thời gian.

Hiện lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để điều tra, truy xét làm rõ hai vụ việc này.